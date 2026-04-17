Osmá vzájemná série finálových soupeřů. Pardubice zlomily Oceláře naposledy s Haškem
Žádné jiné týmy si nezahrály extraligová finále víckrát. Hokejisté Třince postoupili do přímé série o titul podesáté, Pardubice podeváté. Zatímco Východočeši v ní dvakrát za sebou neuspěli, Oceláři mezi lety 2019 až 2024 žádného přemožitele nenašli. Co přinese osmý svár rivalů v play off, který startuje už zítra, a jak předchozí série dopadly?
Čtvrtfinále 1996/97, 3:1 pro Pardubice
Na jaře 1995 postoupili do extraligy, aby už ve druhé sezoně skončili po základní části čtvrtí. Třinečtí Oceláři však ve čtvrtfinále proti pátým Pardubicím neuspěli. Doma uloupili jedinou výhru a na východě Čech pak schytali debakly 1:6 a 0:6. V sérii řádil tehdy jednadvacetiletý Milan Hejduk, jenž sesbíral čtyři kanadské body. Ještě o dva punkty víc zaznamenal Jaroslav Kudrna.
Semifinále 2002/03, 4:2 pro Pardubice
Tato sezona byla výjimečná a průlomová. Vůbec poprvé se totiž o mistrovi rozhodlo až v sedmém zápase, v němž brankářský fantom Roman Málek zařídil Slavii premiérový titul. Východočeši, kteří nakonec odešli poraženi, odstavili o kolo dřív Třinec. Na úvod ho smetli 10:2, po čtyřech zápasech bylo srovnáno, ale poslední dva špíly už zvládl favorit. Pardubický postup zajistil v prodloužení Tomáš Blažek.
Čtvrtfinále 2009/10, 4:1 pro Pardubice
Také po třetím vzájemném střetu v play off se radovalo Dynamo, respektive tehdejší Eaton. Cestu za pátým klubovým titulem si Pardubičtí nalajnovali právě ve čtvrtfinále s Třincem, v němž sice hned první utkání ztratili, poté však už byli neomylní. Vyřazovací fází profrčeli báječně. V semifinále vyřídili 4:0 Liberec, ve finále stejným poměrem Vítkovice. Návrat Dominika Haška měl mistrovský punc.
Čtvrtfinále 2013/14, 4:1 pro Třinec
Tři roky po svém prvním titulu zdolali Slezané pardubické hokejisty poprvé. Ve čtvrtfinále 2014 si s nimi poradili 4:1 na zápasy, přestože v první bitvě padli 0:4. Tehdy byli jasným favoritem, poněvadž do play off šli z druhého místa, zatímco Pardubice musely se Slavií do pětizápasového předkola. Parádní formu měl sedmibodový Radek Bonk, stejně dominantně si počínal také Martin Růžička.
Čtvrtfinále 2017/18, 4:3 pro Třinec
Sezony mezi lety 2015 až 2020 by na východě Čech nejraději seškrtali. Slavný klub se potácel nad propastí, sportovní i ekonomickou. Výrazně nad plán jel jen v ročníku 2017/18, kdy se pod vedením Miloše Holaně vměstnal překvapivě do šestky. S výjimkou sedmého zápasu sehrálo Dynamo s Třincem vyrovnaný part, při kanonádě 8:1 koncertoval David Cienciala sedmi asistencemi. Vskutku unikátní počin.
Semifinále 2022/23, 4:3 pro Třinec
V ročníku 2022/23 ovládly Pardubice základní část po devatenáctileté odmlce. Masivní investování do posil, tentokrát už v éře Petra Dědka, začalo přinášet ovoce. Jenže sehraný orchestr pod taktovkou Radima Rulíka to k titulu nedotáhl, v sedmém semifinále podlehl Třinci 1:2. V 34. minutě rozhodl obránce Karlis Čukste, těsně před koncem řádné hrací doby pak Tomáš Hyka selhal při trestném střílení.
Finále 2023/24, 4:3 pro Třinec
I zatím poslední třinecký titul měl výrazný podpis Ondřeje Kacetla, třinecká opora zapsala v rozhodujícím finále 42 zákroků. Od roku 2013, kdy Martin Straka vystřelil radost Plzni, to bylo poprvé a naposledy, co finálový Game 7 vrcholil v prodloužení. Hotovo v něm bylo až v čase 83:51, kdy enteria arenu šokoval třinecký David Cienciala. Tak blízko k ukončení letitého čekání na titul ještě Pardubice nebyly.