Barzal, Connor, Aho… Posilu Olomouce draftovali před hvězdami, Boston ale neklapl. Proč?
V mládežnických kategoriích patřil k největším světovým hvězdám. Stálé místo v NHL si ale ani za šest let tvrdé práce nevybojoval, a proto zkusil štěstí v Evropě. Dva a půl roku válel za německý Schwenninger v DEL a uplynulou sezonu dohrával v Žilině. Nedávno podepsal Zach Senyshyn v Olomouci, kde se od něj čekají góly. „Nějaký čas potrvá, než si zvyknu, ale svým schopnostem věřím,“ říká devětadvacetileté pravé křídlo.
Vzpomínáte na draft NHL v roce 2015? Connora McDavida si tehdy z prvního místa vybral Edmonton, hned po něm šli na řadu Jack Eichel, Dylan Strome, Mitchell Marner, Noah Hanifin a Pavel Zacha.
Jako třináctý až patnáctý v pořadí vybíral Boston, který sáhl po Jakubu Zbořilovi, Jakeu DeBruskovi a Zachu Senyshynovi. Až po nich našly svůj nový klub současné globální star v čele s Mathewem Barzalem, Kylem Connorem, Travisem Konecnym či Sebastianem Ahem.
Senyshyn byl v nebývale nabitém ročníku patnáctým nejvýše postaveným hokejistou. Velká očekávání ale vůbec nenaplnil, v NHL odehrál jen šestnáct zápasů s bilancí jedné branky a dvou asistencí. Čtrnáctkrát naskočil za Boston, dvakrát poté za Ottawu.
„V Bostonu jsme měli tým, který se dostal až do finále Stanley Cupu, bylo v něm plno hvězd. Když vás pošlou z kempu dolů několikrát po sobě, není to jednoduché. Pak začali vytahovat mladší kluky, než jsem byl já. Myslím si, že jsem prostě neseděl do představ generálního manažera a vedení,“ ohlíží se Senyshyn.
Sezon v zámoří nelituje
Podle svých slov udělal pro místo v NHL hodně. Makal, pral se, dřel, jenže scházely mu góly. „Udělal jsem všechno, co bylo v mých silách, a rozhodně nelituju toho, že jsem tam strávil tolik let. V AHL jsem byl dobrým mentorem pro mladší,“ vzpomíná.
Právě na farmě Bostonu v Providence odehrál pět sezon, později byl i asistentem kapitána. V průběhu ročníku 2021/22 jej Bruins vyměnili do Ottawy, kde mimochodem vyrůstal. „Hrát za svůj rodný tým byla úžasná zkušenost. Občas si člověk říká, že by si přál v NHL vydržet o něco déle, ale být draftovaný tak vysoko a odehrát pár zápasů v nejlepší lize světa je neskutečný úspěch. Nedívám se na to negativně, naopak pozitivně,“ vysvětluje Senyshyn.
Boj o flek v NHL zabalil v roce 2023, kdy se vydal do Evropy. Zabydlel se v německém Schwenningeru, za který nasázel v sezoně 2024/25 osmadvacet branek v pětapadesáti zápasech. V minulém roce už tak produktivní nebyl, proto odešel do Žiliny.
Jedno z nejkrásnějších měst, kde jsem kdy byl
Devětadvacetiletý útočník byl s Olomoucí v kontaktu už po konci v německé DEL. „Tehdy to nevyšlo, ale byl to tým, který ve mně zanechal opravdu dobrý dojem. Když skončila sezona, ve které jsem moc zápasů neodehrál, bylo skvělé, že jsem mohl začít s Olomoucí jednat,“ hlásí Senyshyn. „Je to pro mě nový začátek. Olomouc je nádherné město, upřímně jedno z nejkrásnějších, kde jsem kdy byl. Hrozně rád se tu procházím s manželkou a se psem.“
Hanákům má pomoct se střílením gólů, což po odchodu Petra Fridricha do Finska budou rozhodně potřebovat. „Pokusím se využít svou dovednost a rychlost k tomu, abych udělal maximum. Ať už na obranné, nebo útočné polovině. Teď se soustředím jen na to, abych byl co nejlepším spoluhráčem a týmu pomáhal,“ klade si Senyshyn za cíl.
„Mou hlavní předností je střílení gólů, rychlost a práce rukama. Co se týče najetých kilometrů, vždycky jsem patřil k nejlepším. V rozhodujících momentech dokážu udělat z rychlého brejku rozdíl,“ představuje se 185 centimetrů vysoký pravák.
A ještě jedna zajímavost. Senyshyn si v minulosti zahrál s několika Čechy. Jednak s už zmíněným Zbořilem, ale také s Davidy Pastrňákem a Krejčím, jenž patří mezi olomoucké legendy. „Třeba Kubové Zbořil a Lauko mi o Česku hodně vyprávěli. Manželka se už teď moc těší na zdejší vánoční trhy,“ usmívá se Senyshyn.