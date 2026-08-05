Dědek neuspěl s balíkem stamilionů. Kluby si chtějí marketingová práva řídit samy
Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Relmost majitele mistrovských Pardubic Petra Dědka na odkup marketingových práv soutěže. Na středeční valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) rozhodly o tom, že práva se od sezony 2028/29 budou prodávat formou takzvaných balíčků. APK LH o tom informovala v tiskové zprávě.
„Věříme, že obchodování práv formou jednotlivých balíčků přinese extralize do budoucna nejzajímavější ekonomické zhodnocení a současně větší kontrolu nad tím, jak jsou její práva využívána. Podobný model se osvědčil i v nejvyšší české fotbalové soutěži. Vybrali jsme si složitější cestu, ale z našeho pohledu správnou,“ uvedl prezident APK LH Jan Tůma.
Pro pokračování ve dříve zvolené strategii hlasovalo dvanáct ze čtrnácti zástupců klubů. Jeden se zdržel a jeden podpořil nabídku Relmostu. Podle webu odkryto.cz se jednalo o Pardubice a zdržely se Vítkovice.
Představitelé Relmostu nabízeli za marketingová práva stovky milionů, chtěli ale získat vše souhrnně. Nejprve na patnáct let, poté nabídku snížili na deset let. Vedení APK LH ale již dříve avizovalo, že chce jít cestou balíčků a získat větší kontrolu nad právy. Asociace chce do konce roku vyhlásit jednotlivé tendry na audiovizuální a reklamní práva.
V současnosti zajišťuje obchodování s marketingovými právy extraligy společnost BPA sport marketing, podle středeční tiskové zprávy by v letech 2028 až 2032 měla pokračovat jako servisní partner a zprostředkovatel. Strategická rozhodování, rozdělení práv do jednotlivých balíčků a kontrola nad jejich obchodováním ale přejdou na asociaci. Po roce 2032 by měl být celý proces v režii APK LH.
Podle neoficiálních informací doposud BPA platí každému klubu ročně čtrnáct milionů korun, na začátku platnosti stávající smlouvy dostaly navíc podpisový bonus čtyři miliony korun. Finanční prémii získávají i nejúspěšnější týmy soutěže.
Asociace v současnosti jedná i s vedením Českého svazu ledního hokeje o uspořádání budoucích vzájemných vztahů. APK LH má podle nynější smlouvy právo řídit extraligu do roku 2032.