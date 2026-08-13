Na Blümelovu premiéru přijel i majitel Sparty. Super podpora, reagovala posila
Čtyři roky a necelých pět měsíců navrch trvala výluka přímého kontaktu Matěje Blümela s českou extraligou. Tehdy pardubická hvězdička opouštěla play off v Českých Budějovicích se sklopenou hlavou. To ještě netušila, že na následujícím šampionátu udělá bronzovou parádu a dočká se smlouvy s Dallas Stars. Ze všeho je vzpomínka, z Blümela je zámořím ošlehaná 26letá akvizice hokejové Sparty. Ve své premiéře v Poděbradech byl u nečekané porážky 1:3 s Mladou Boleslaví. „Mrzí nás to, ale v srpnu se ještě nikdy nic nevyhrálo,“ zvolil oblíbenou a pravdivou formulku.
Výborný test pro oba týmy. Spartě porážka ukázala, na co se teď víc zaměřit a Bruslaři po domácím debaklu s Libercem 0:6 získali lepší náladu do další lopoty. A že na vyprodaném zimáku nešlo o docela obyčejnou přípravu, prokázala i návštěva majitele Sparty Karla Pražáka na duelu. „Pro nás úplně super, že nás tímto způsobem podporuje. Včera jsem se s ním potkal, je to super člověk. Moc si ceníme, že sem vážil cestu a přijel nás podpořit. Jen škoda, že jsme prohráli,“ litoval Matěj Blümel, účastník květnového MS ve Švýcarsku.
Poprvé v dresu Sparty a prvně v přípravě. Jak jste se v premiéře cítil?
„Cítil jsem se dobře. Nebyl to náš nejlepší zápas, pro většinu z nás první po dlouhé době. Podle toho to i vypadalo. Fyzicky jsem se ale cítil v pohodě, snad jen puky trochu odskakovaly. Další den půjdeme zase do tréninku a věřím, že příští zápas už vyhrajeme.“
Je brzy, ale po čtyřech letech strávených za oceánem se nabízí letmé srovnání tamní a zdejší hokejové kvality. Takže?
„Rychlostně a tempově to byl určitě kvalitní zápas. A taky těžký, jak jsem říkal. Když to porovnám s tím, jak se tu hrálo před čtyřmi roky, úroveň hokeje šla určitě nahoru. Hlavní část však teprve přijde za necelý měsíc.“
Kouč Patrik Augusta vás nasadil vedle elitních hráčů – na centru Michael Špaček a na křídle Filip Chlapík. Seděla vám spolupráce?
„Jo, vypracovali jsme si i nějaké šance. Pořád se spolu bavíme, kdo a kam by si měl najet, kdy a jak na to. Občas jsme se trochu hledali, ale jak jsem zmínil, šlo o náš první zápas. Věřím, že si to sedne a budeme lepší a lepší.“
Na konci zápasu při podávání rukou došlo ke strkanici a výměně názorů. O co šlo?
„Byl to trochu vyhrocený zápas, občas se tohle pak stane. Uvidíme, co přinese sezona. Atmosféra tady byla super, všechny sedačky byly zaplněné, takže děkujeme fanouškům, že přišli. Menší zimák, ale díky tomu byla kulisa výborná a já osobně si to hodně užil. Bylo fajn, že vevnitř byla i zima, aspoň se ochladíme od veder. Není na co si stěžovat, podmínky byly pro oba týmy stejné.“
Ve Spartě fungujete už pár týdnů, jak se vám v ní líbí?
„Jsem spokojený. Sice mě mrzí a štve, že jsme prohráli, premiéru jsem si představoval trochu jinak, ale teď to není to hlavní. My potřebujeme dobře začít v září. A věřím, že i v naší lajně si budeme víc a víc vyhovovat. Po každém střídání a i v tréninku se bavíme, co a jak dělat a být lepší. Špágr s Chlápou jsou páni hokejisti. Já se jim snažím pomoci vybojovat puky, pak jim to dát a oni to potom třeba dají mně a zakončujeme. Vzájemná komunikace bude probíhat dál na denní bázi.“
V první třetině jste pláchl v oslabení, od gólu vás dělily centimetry…
„Jo, jo. Přišlo mi, že v celém zápase nám chyběl kousek. Na konci třeba Špágrovi, ostatním klukům předtím taky. To se v srpnu stává, patří to k tomu. Zároveň musíme dát respekt soupeři, jak se s tím tady vypořádal. V určitých pasážích utkání nás trochu přehráli, ale jak jsem zmínil, máme pořád hodně prostoru se zlepšit. Jsem si jistý, že budeme dobře připravení.