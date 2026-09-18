Slovan v české extralize? Byla by to katastrofa pro hokej na Slovensku, tvrdí insider
Je to téma, které vzbudilo rozruch v Česku i na Slovensku. Slovan Bratislava má zájem vstoupit do české extraligy, s vedením soutěže by měl jednat na konci září. „Minimálně by to bylo atraktivní, vzpomínka na federální časy. Z toho hlediska i větší konkurence a zajímavější top kluby. To by možná i dávalo smysl,“ zamýšlí se slovenský novinář Tomáš Prokop. Odchod elitního klubu z domácí soutěže by podle něj však znamenal pro hokej na Slovensku velkou ránu.
Není to tak dávno, co se hrála slovenská nejvyšší soutěž bez Slovanu Bratislava. Celek z hlavního města vyslyšel vábení ruské KHL a v období mezi lety 2012 a 2019 zmizel z mapy domácího hokeje. Během sedmi sezon se v mezinárodní soutěži dvakrát podíval do play off, ale na větší úspěch nedosáhl. Sedm let po návratu mají ve vedení klubu znovu zaječí úmysly.
„Kdyby Slovan odešel a nebyl ve slovenské extralize, byla by to katastrofa. I pro kluby. Už když se vraceli z KHL, bylo tam dost nevraživé prostředí a ne každý chtěl, aby se Slovan vrátil. Nakonec se vrátil, vzali ho zpět. Ale kdyby odešel ze slovenské extraligy, byl by to dost velký problém a neumím si to úplně představit,“ říká k problematice novinář Tomáš Prokop z Denníku Šport.