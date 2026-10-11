ONLINE: Sparta hraje s Vítkovicemi, stoprocentní Třinec nastupuje ve šlágru s Dynamem
Po devíti zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezony dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z desátého kola v 18.30. Celý program už od 15.00 odstartuje utkáním mezi Spartou a Vítkovicemi. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|9
|9
|0
|0
|0
|45:18
|27
|2
Pardubice
|10
|8
|0
|0
|2
|42:27
|24
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|19:15
|15
|4
Kladno
|9
|3
|2
|2
|2
|28:29
|15
|5
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|6
Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|26:25
|14
|7
Mountfield
|9
|3
|2
|0
|4
|25:25
|13
|8
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|9
Litvínov
|9
|3
|1
|1
|4
|23:26
|12
|10
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|11
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|12
Vítkovice
|8
|2
|0
|1
|5
|21:29
|7
|13
M. Boleslav
|9
|1
|1
|1
|6
|21:35
|6
|14
Olomouc
|9
|1
|1
|0
|7
|17:33
|5
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