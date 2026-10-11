Předplatné

ONLINE: Sparta hraje s Vítkovicemi, stoprocentní Třinec nastupuje ve šlágru s Dynamem

Patrik Augusta na střídačce Sparty
Patrik Augusta na střídačce SpartyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zklamaní sparťanští hokejisté po domácí porážce s Kometou
Patrik Augusta instruuje hráče Sparty
Potyčka před brněnskou brankou v závěru první třetiny
Ve Spartě řeší problém
Radost hráčů Vítkovic
Zákrok Dominika Hrachoviny
Dominik Hrachovina sleduje puk před brankou
16
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Po devíti zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezony dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z desátého kola v 18.30. Celý program už od 15.00 odstartuje utkáním mezi Spartou a Vítkovicemi. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.554.794.79Detail
LIVE
--Tipsport2.284.052.66Detail
LIVE
--Tipsport1.844.213.58Detail
LIVE
--Tipsport2.724.22.2Detail
LIVE
--Tipsport1.524.785.15Detail
LIVE
--Tipsport2.1742.86Detail
LIVE
--Tipsport2.084.352.86Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec9900045:1827
2Pardubice10800242:2724
3K. Vary8500319:1515
4Kladno9322228:2915
5Plzeň9321323:2114
6Liberec9402326:2514
7Mountfield9320425:2513
8Č. Budějovice9401423:2813
9Litvínov9311423:2612
10Sparta9302428:2811
11Brno8220424:2610
12Vítkovice8201521:297
13M. Boleslav9111621:356
14Olomouc9110717:335
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů