Červenka scházel Pardubicím, poplach se nekonal. Samozřejmě chybí, přiznal Tomášek
Bez zraněných útočníků včetně Romana Červenky a Lukáše Sedláka či potrestaného beka Jana Košťálka dokázaly Pardubice vyloupit Olomouc 4:1. Dynamo udrželo pohromadě jedinou formaci, druhá letka se střelcem Davidem Tomáškem však zařídila uklidňující gól na 3:0. Letošní posila hostů už je na 17 bodech (5+12) a dýchá na záda týmovému kolegovi a lídrovi produktivity Červenkovi (5+14). Obnovenou premiéru za Dynamo si střihnul obránce Jan Ščotka.
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Kdo si zvykl v aktuálním ročníku chodit na olomoucké zápasy, má pocit, že sleduje zakousnutou kazetu. Hanáci zkouší zlomit zmar. Do utkání nastupují zodpovědně se zabezpečenou obranou, nescházejí výpady dopředu. Plán zní rozumně. Jenže po prvním inkasu se zpravidla bortí.
Pardubice na úvodní zásah čekaly jen do šesté minuty. V první větší šanci našel Petr Hauser zpoza branky Patrika Poulíčka, který se trefil na vzdálenější tyčku. Z úderu se Kohouti sbírali až do pauzy, ofenzivní nadstavba zmizela. V prostřední části se ovšem do samostatných úniků utrhli Carl Berglund, Jakub Kos nebo Jakub Orsava. Zdálo se, že efektivita je v hanáčtině zakázaným slovem.
Tomášek využil chybu
„Bohužel nejsme schopní dát gól. Samozřejmě, že kluci to teď mají v hlavách. Jediné, co nám zbývá, je tvrdě pracovat. Potřebujeme dát špinavý gól. Kluci si k tomu něco pořád říkají, naše prvotní věc je motivace. I když jsme měli šest zápasů neúspěch, vstupujeme do dalšího s čistou hlavou,“ popisoval domácí trenér Petr Svoboda.
Blízko spásné trefě měl po pasu přes osu i Lukáš Anděl. Jenže nedal, a tak Pardubice uklidnil zásah zadáka Miguëla Tourignyho. Kroužení pardubických dresů rozhodilo obranu Mory, potřetí krvácela kvůli laciné ztrátě Dalibora Řezníčka. David Tomášek využil příkladné napadání Jiřího Smejkala.
„Chtěl jsem zakončit lépe už napoprvé, ale měl jsem štěstí na odraz. Dlouho byl výsledek těsný, počkali jsme si. I když má Olomouc určitou deku, byl to těžký zápas. Bez práce by tady vyhrát nešlo. Využili jsme šance, i kluci z béčka duel zvládli výborně,“ líčil Tomášek.
Na ledě i Ščotka
V součtu s Ligou mistrů Dynamo zaokrouhlilo účet na deset výher v řadě. Šichtu na Hané zvládlo s dosti rozbombardovaným útokem. A taky s přispěním Jana Ščotky, posily z Brna. „Člověk jde do takového kolosu s pokorou. Skoro všechny kluky znám. Ti z Brna mi budou chybět, ale takový je hokej,“ pravil už bývalý bek Komety, který v Pardubicích strávil v minulosti čtyři sezony.
Ve hře byl napoprvé lehce přes 16 minut. Až se vrátí Košťálek, mohou se Pardubice vrátit k modelu s osmi zadáky. Mezery teď ovšem mají hlavně v ofenzivě. „Samozřejmě třeba Červus chybí, to se nemusíme bavit. Ale je pak víc prostoru pro jiné hráče, tým máme kvalitní a široký, i když je marodka velká. Je důležité nepolevit a sbírat body dál,“ zavelel Tomášek.
Olomouc dál hledá cestu z krize
Olomouc se mezitím utápí ve výsledkové krizi. Před vlastními fanoušky Kohouti mohli vyjít střelecky naprázdno potřetí v řadě, až v závěrečné periodě se prosadil Jakub Kos v oslabení. Černá šňůra porážek je přesto na čísle sedm.
I hráči cítí, že hazardují s důvěrou fanoušků. „Ale pořád jsme ji cítili. Za to jim moc děkujeme. Budeme pracovat na tom, abychom příště vyhráli. Základem je dělat správně malé věci,“ věděl Kos.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|12
|11
|0
|1
|0
|54:24
|34
|2
Pardubice
|12
|9
|1
|0
|2
|51:32
|29
|3
K. Vary
|11
|7
|0
|0
|4
|28:19
|21
|4
Mountfield
|12
|5
|2
|0
|5
|35:31
|19
|5
Č. Budějovice
|12
|6
|0
|1
|5
|32:35
|19
|6
Plzeň
|12
|3
|4
|1
|4
|31:29
|18
|7
Kladno
|12
|4
|2
|2
|4
|33:36
|18
|8
Sparta
|12
|5
|0
|2
|5
|34:30
|17
|9
Brno
|11
|3
|3
|1
|4
|30:31
|16
|10
Liberec
|11
|4
|0
|3
|4
|31:32
|15
|11
Litvínov
|12
|4
|1
|1
|6
|28:33
|15
|12
M. Boleslav
|12
|3
|1
|1
|7
|27:42
|12
|13
Vítkovice
|11
|2
|0
|2
|7
|27:41
|8
|14
Olomouc
|12
|1
|1
|0
|10
|19:45
|5
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