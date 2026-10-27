Stojíte, koukáte a lidi pískají. Olomouc tahala čas, ale pasivita se jí v Plzni vymstila
Téměř celou poslední minutu držel Petr Gewiese kotouč u vlastní branky a vyčkával, až třetí třetina dospěje ke konci. Zdržovací taktika se Olomouci v poslední době vyplácela. V Plzni bodovala třetí zápas po sobě. Ale v prodloužení byli Hanáci za svou pasivitu potrestáni. Carter Robertson zatáhl kotouč po levém křídle. Nabídl ho Christophu Lalancettovi a ten strhl vítězství 3:2 na stranu Indiánů.
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Tváří v tvář Oldřichu Cichoňovi zabrzdil a prostrčil kotouč mezi jeho betony. Do utkání s Olomoucí měl Lalancette na účtu deset asistencí. Tohle byl jeho první zásah v sezoně. Plzeň měla v poslední době problémy s koncovkou. Ze tří ze čtyř utkání nedala gól, do trefy Michala Teplého, který dal 40 sekund po začátku druhé třetiny po spolupráci s Rubinsem úvodní branku zápasu, neskórovali Západočeši přesně 172 minut a 26 vteřin.
„Měli jsme teď sérii, kdy jsme nedali ani gól a ztráceli zápasy. Nemáme tři body, ale výhra za dva je taky důležitá. A buďme rádi za tři góly. Měl jsem pocit, že jich mohlo být i víc. Střel máme spoustu, poslední dny jsme se soustředili na to, ať se tlačíme do brány, nevymýšlíme zbytečnosti a zjednodušíme hru. Jen doufám, že v dalších zápasech to tam bude padat víc. Určitě je to vzpruha, týmu se po výhře líp dýchá. Líp se chodí ráno na zimák, než když se prohrává. Je tam pomyslná deka, hraje se v křeči. Jsme za vítězství určitě rádi,“ řekl Teplý.
V Plzni nebyli Kohouti tak zatažení jako v sobotu na Spartě. Ale přestáli tlak v první třetině a potom předvedli, jak umějí klovat. Jakub Kos dal v předchozích třech zápasech pokaždé gól. I na západní frontě byl dvakrát hodně blízko.
Tři sekundy před koncem první části dostal pas na pravý kruh a Jan Růžička proti jeho ráně horko těžko zasáhl. Kotouč pak ze vzduchu padal do branky. Jenže na čáře ho odpálkoval rukou do ústraní duchapřítomný Carter Robertson.
Stáli a přihrávali si. Čekali na bod
Pět minut po první trefě Indiánů doklepl Kos u tyče, ale ani tahle branka mu nebyla přičtena. Puk prošel za čáru už po předchozím nástřelu Jakuba Orsavy. Po spolupráci obou útočníků šli Hanáci do vedení. Kos se rozjel za brankou, nechal kotouč Orsavovi a ten křižně našel na pravé straně Roka Macuha.
„Šli jsme do toho s tím, že chceme zápas odmakat stejně jako na Spartě, což jsme taky udělali. Ale v prodloužení jsme bohužel vyšli zase naprázdno. Jsme rádi, že jsme třikrát po sobě bodovali, i když jsme mohli získat víc. Šance tam byly, scházel kousíček,“ vracel se Kos.
Plzeň rozehnala hrozící křeč, kdy začínala akce překombinovávat a vytrácela se přesnost a rozhodnost v koncovce. Nakonec to vzal na sebe Jan Schleiss. V polovině třetí části trefil téměř z nulového úhlu nad Cichoňovo rameno a vyrovnal. Indiáni si šli tvrdě za svým, Olomouc však dotáhla zápas do prodloužení. K nájezdům už to nestihla.
„Stojíte ve středním pásmu, koukáte a lidi pískají, ale na druhou stranu chápu. Chtěli ten bod. Mohla od nich přijít dlouhá nahrávka, dali by gól a hotovo,“ hodnotil pasivitu soupeře Schleiss.
„No, tahali čas. Poslední minutu si nahrávali beci mezi sebou za jejich bránu. My jsme tam nechtěli vletět, abychom zbytečně nepropadli a oni nedali gól. Tahali zápas, naštěstí se jim to vymstilo,“ přidal se Michal Teplý.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|9
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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