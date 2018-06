Rozhodčí Jeřábek nejen o konci v KHL: Těším se zase na české nadávky

České rozhodcovské škole dělá léta skvělou reklamu. Třikrát pískal finále mistrovství světa, byl na dvou olympiádách. Během čtyř roků v KHL pokaždé řídil finálové duely. Další sezonu v zahraničí už ale nepřidá. Hlavní důvod jeho comebacku? Za vším hledejte ženu. Od nové sezony bude Antonín Jeřábek opět rozhodovat zápasy tuzemské extraligy.



Proč jste se rozhodl po čtyřech letech v KHL pro návrat do extraligy?

„Mně se ta myšlenka honila hlavou už někdy od letošního ledna. Pak jsme se spojili s Vláďou Šindlerem. Prohodil něco ve smyslu: „Tak řekni, že už se ti tam nelíbí a chceš se vrátit.“ (smích) Zeptal jsem se, jestli by o mě byl z jejich strany zájem. Říkal, že samozřejmě ano. V minulém týdnu se to pak celé doladilo. Do toho mi přišla nabídka pokračovat další sezonu v KHL. Já už jsem ale věděl, že chci zpátky domů. Po hokejové stránce říkám na rovinu, že mi KHL bude chybět, ale s rodinným životem tamní zápřah skloubit absolutně nešel.“



Takže hlavním důvodem byla manželka?

„Ano. Sám už jsem toho po čtyřech letech měl docela dost, byl jsem unavený. Nechci říct, že by mi chyběla motivace, ale cítil jsem, že potřebuji změnu. Hlavní motiv byl však ten, že už jsem nadále nechtěl upřednostňovat svůj profesní život před osobním. S manželkou jsme spolu osm let, ale poslední čtyři roky jsme spolu prakticky nežili. To už dál nešlo.“



Přišel v lednu nějaký konkrétní impulz, nebo to byl proces dlouhodobého rozhodování?

„Žádný konkrétní moment nebyl, uvažoval jsem nad tím delší dobu. Už po druhé i třetí sezoně jsem přemýšlel, jestli pokračovat v Rusku, nebo se vrátit domů. Chtěl jsem si ale vyzkoušet, jestli na to mám. Dnes jsem za to rád, že jsem zůstal, nakonec se mi podařilo pískat v každé sezoně finálové zápasy. Uspěl jsem a patřil ke špičce. Cítil jsem ale, že potřebuji změnu.“



Jaká byla reakce ruské strany?

„Šéf rozhodčích se mě ptal, jestli už jsem unavený. Chtěl vědět, proč jsem se tak rozhodl. Zdůvodnil jsem mu to, on to chápal.“

Nepřemlouval vás, abyste zůstal?

„Snažil se. Nabízel mi lepší finanční podmínky s tím, abych ještě jednu sezonu zůstal. Já jsem mu ale poděkoval a v dobrém jsme se rozloučili.“

Když jsme u těch peněz, bude pro vás návrat do extraligy znamenat výrazný pokles příjmu?

„Samozřejmě nějaký propad to bude, ale v mém rozhodování finance nehrály hlavní roli.“