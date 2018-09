Tlačil o mládeži: Jeli jsme tu lokálkou. Už nejde jen klukům hodit puk

Se Spartou vyhrál Jan Tlačil titul jako hráč v roce 1990, pak chvíli hrál v Rakousku a ve Francii. Trénoval mládež v Bernu, Ambri-Piottě, salcburské akademii i v Českých Budějovicích. Teď se vrátil zpátky do Sparty. „My pracujeme s živým materiálem, to je ta zásadní věc. Dovedeme ho mentálně někam posunout? Chceme? A umíme to?“ říká devětapadesátiletý odborník.

Co vás lákalo na tom, že budete zase pracovat u mládeže?

„Získal jsem nějaké zkušenosti ve Švýcarsku, viděl jsem, jak tam pracují s mládeží, to samé v akademii v Salcburku. Líbila se mi výzva, že by to šlo tím samým způsobem dělat i tady u nás. Jsem pořád posedlej tím, že nad Švýcary budeme vyhrávat na všech úrovních. A pak taky ten Salcburk... Co to je? Akademie, dobře. Ale my musíme být lepší.“

Tenhle motor chápu...

„Hrozně mě to motivuje, chci, abychom práci dělali lépe než oni. Vždycky jsme ten hokej měli podstatně lepší.“

Člověk by přitom ale řekl, že tohle pořád trvá. Švýcary začali Češi konečně zase porážet na všech úrovních, Němci zatím taky kulhají, Rakousko je kilometr za nimi.

„Jenže cítíte, že tady doma máme průsery. Vidíte, že jsme nepřehodili pořád výhybku na rychlejší kolej, po které jede západní svět. Dlouho jsme si tady jeli jen tou naší českou lokálkou.“

Pak se dá pochopit, že kvůli podobným názorům nejste v českém hokejovém hnutí úplně populární. Slyšet takovou věc bolí.

„Samozřejmě, že populární nebudu. Základem je práce, vidíte, jak tady jsou lidé, kteří se snaží dělat hokej jinak, ale je jich pořád málo.