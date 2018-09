Jednatel Vsetína o incidentu: Pravidlo bylo nedomyšlené. Zvažují odvolání

Je to zvláštní situace. Trenér Vsetína Juraj Jurík poslal přes útočníka Jana Vašendu vzkaz brankáři Jakubu Málkovi. Poslání bylo jasné. Za již rozhodnutého stavu pro Přerov (0:4) měl vsetínský gólman dostat branku tak, aby hosté měli šanci na bod v nadstavbovém prodloužení hraném po každém zápase.

Rozhodčí zanesl událost do zápisu a disciplinární komise rozhodla o potrestání klubu sídlícím Na Lapači. Nicméně po rozhodnutí proběhla také úprava pravidel o dodatečném nastaveném čase. Nově se v případě tříbodové výhry jednoho z mužstev nebudou přenášet tresty ze základní hrací doby do prodloužení.

Odstranila se tedy mezera v pravidlech, za níž byl Vsetín potrestán teprve ve druhém kole nového ročníku. Otázka, která vyvstává, zní jednoduše: Neměla být podobná úprava zanesena už v původním znění pravidel? "Tato událost na nás nesmí zanechat žádnou stopu," řekl Daniel Tobola, jednatel Vsetína.

Jak jste se o této události dozvěděl?

„Dozvěděl jsem se o ní až ve chvíli, kdy nám přišlo na mail rozhodnutí disciplinární komise.“

Proběhly ze strany klubů před začátkem ročníku dohady a obavy o to, že by tento formát zápasové nadstavby nemusel být ideální?

„Nějaká komunikace na téma tohoto nově zavedeného pravidla proběhla, ale názory byly různorodé.“

Myslíte, že by při stávajícím formátu k takovým situacím došlo v průběhu sezony nevyhnutelně?

„To v tuto chvíli nedokážu odhadnout. Možná ano, možná ne. To jsou čiré spekulace.“

Vsetín je v hokejových kruzích proslulý. Za sebou má úspěchy, pád i svou novou cestu. Jak moc mrzí tato událost i vzhledem k tomu, že Vsetín byl vždy považován za jeden z nejtradičnějších klubů. Neuškodí tato jedna minuta na ledě značce?

„Věřím, že ne…. Nejednalo se o žádný úmysl někoho poškodit, zranit či znevážit. Nastala prostě nešťastná situace kvůli nešťastnému pravidlu.“

Minulý rok jste v ELIOD Extralize mladšího dorostu bojovali do poslední chvíle o udržení. Je tedy logické, že na začátku sezony chcete získávat co nejvíce bodů, abyste se tomu vyhnuli. Teď pro vás bude bojovat ještě těžší.

„Je potřeba si uvědomit, že jsme stále na začátku sezony. Jedeme dál, skoro všechna utkání máme ve všech soutěžích před sebou. Tato událost na nás nesmí zanechat žádnou stopu.“

Jaké budou vaše další kroky?

„Vše zvažujeme. Je možnost podat odvolání a pravděpodobně ji využijeme. Trenérské zastoupení budeme nyní řešit z řad vlastních trenérů a uvidíme, co přinesou následující dny.“

Zdají se vám tresty přemrštěné? Obzvlášť, když lze těžko posoudit, jestli šlo o skulinu v pravidlech, nebo jejich obejití.

„Tresty odpovídají platnému disciplinárnímu řádu soutěže, to je nezpochybnitelné. Spíše jde o kvalifikaci tohoto pochybení a tím i souvisejícího trestu. V této chvíli rozhodnutí disciplinární komise respektujeme a budeme v klubu pracovat tak, aby to jeho nadcházející chod nijak nenarušilo.“

Mluví se o tom, že se podobné případy udály i na ostatních stadionech, akorát nebyly zaneseny do zápisu. Mrzí vás, že jste se stali exemplárním příkladem za něco, co už vlastně není po úpravě pravidel ani aktuální?

„Já osobně o žádném konkrétním případě nevím, tudíž nebudu spekulovat. Bohužel se to, že rozhodčí zanesl tuto událost do zápisu, stalo nám. Jednoduše to první padlo na nás a trest je takový, jaký je.“

Pravidlo o přenášení trestů do prodloužení už bylo upraveno. Považujete to za dobrý krok?

„Rozhodně ano, to pravidlo bylo nedomyšlené, což bylo jasné už od začátku soutěže.“