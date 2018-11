Hráčská asociace zmáčkla restart: Nemělo by tu být žádné tabu

Vypadá to na nový nádech. Česká asociace hokejistů funguje od roku 2013. Ambice? Hájit práva hokejistů, pomáhat jim i v osobním rozvoji, nenechat je padnout na dno, být pro ně mámou a pro klub silným partnerem. Jenže dost myšlenek se nedařilo uvést v realitu. Se změnou struktury společnosti to má být lepší.

„Naše kancelář poskytovala asociaci už od jejího vzniku právní služby. Začátkem letošního roku jsem ale měl nějaké výtky, i směrem k Markovi (Černoškovi). Kolikrát jsem to vnímal tak, že je to už spíš one man show a hráči ani veřejnost nevěděli, co asociace pro hráče dělá,“ říká advokát Libor Zbořil, který byl v létě zvolen prezidentem České asociace hokejistů. Dosavadní šéf Marek Černošek se stal viceprezidentem, v představenstvu nyní sedí pět lidí.

Co jste vyčítal asociaci, kterou vedl Marek Černošek?

Zbořil: „Třeba formu komunikace se svazem a APK (asociací profesionálních klubů). Marek neuměl prodat to, co pozitivního pro hokej udělal. Asociace udělala hodně věcí dobře, jenom je špatně prodávala.“

Jak se měla asociace prodávat?

Zbořil: „Marek je výborný kluk, ale je to hokejista, což nemyslím vůbec ve zlém. Kdybych to měl pojmenovat, neměl kde nabrat diplomatické zkušenosti. Pokud něco chci, měl bych vědět, jakou formou toho mohu docílit. Na začátku fungování asociace se jedna věc probírala přes média a s tím jsem měl velký problém. Zastávám názor, že pokud se mají problémy nějak řešit, nechci nic vzkazovat přes média. Radši oslovím dotčené osoby a orgány, které mají k věci co říct, a budeme hledat řešení. Asociace je tady hlavně proto, aby chránila hráčská práva.“

Má logiku, že nechcete řešit věci přes veřejný prostor, na druhou stranu, odkud se o vaší aktivitě mají hráči dozvědět? A netluče se to trochu? Teď se ví, že asociace existuje, ale nikdo neví, co dělá.

Zbořil: „Po zvolení do funkce jsem navíc stopnul veškeré sociální sítě, webové stránky, vydávání novin. Informovanost hráčů i veřejnosti nebyla v minulosti aktivní. Rozhodli jsme se všechno překopat. Některé příspěvky byly na našich informačních kanálech hodně staré. Nejpozději v neděli bychom ale měli spustit nový web, tam by každý měl jasně vidět, co asociace dělá. Nejsme tady jenom proto, když hráč má problémy s klubem. Ale poskytujeme za členský příspěvek absolutní právní servis, dále pak vzdělávání, můžeme pomoci dodělat školu, poradit se studiem při kariéře. Pro kluky, kteří jdou do zahraničí, poskytujeme i on-line dálkové jazykové rychlokurzy.“

Dobře, ale podobné vize měla nejspíš asociace už od začátku svého fungování. Proč by teď všechno mělo šlapat?

Zbořil: „Byly takové plány, ale nikde jste se o tom nedočetl. Dříve jsem nikde nenašel, co hráč může dostat. Teď to změníme. Asociace bude hráčům poskytovat garantované služby. Máš potíže? Tvoje manželka? Rodiče s podnikáním? Zařídíme prověřenou advokátní kancelář. To samé platí pro daňové a účetní problémy. Chceme dát jasně vědět, že jsme alternativa, která dává garanci a neparazituje na výdělku hráče. Je nám jedno, jestli bere 50 tisíc nebo 500 tisíc.“

Chtějí být hráči členy Asociace?

Zbořil: „Mám pocit, že ano. Advokacii dělám 23 let a mám rád osobní kontakt. Není možné během jedné sezony projet třikrát 14 kabin extraligy a 15 první ligy, to mi je jasné. Dali jsme si s Markem za cíl, že minimálně jednou ročně ale chceme kabinu navštívit.