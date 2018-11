Červenka má vážnou nemoc: Sranda to není. Hlavně že se na ni přišlo

Obyčejné zdolání schodů mu trvá déle než normálně. Všechno má za následek záludná nemoc, která se nezřídka těžko odhaluje. Roman Červenka musí zapomenout na připisování gólů a bodů za švýcarský Curych, v prvé řadě se potřebuje dát do kupy. Návrat? Nejistý. Snad před play off.

Plicní embolie Jedná se o ucpání krevního řečiště plic vmetkem (embolus) nejčastěji z dolní končetiny. Postihne-li rozsáhlou oblast plic, dochází k poklesu krevního tlaku, šoku a následné smrti. Záleží na rozsahu embolie a fyziologických rezervách pacienta. Příznaky bývají silná dušnost, promodrání, bolest na hrudi, pocení, náhlá bolest při dýchání, kašel, zrychlená srdeční frekvence, bolest pod žebry.

Bál jste se o sebe?

„Ne snad, že bych se bál o život, ale měl jsem ze sebe zvláštní pocit už hodně týdnů dozadu. Věděl jsem, že je něco špatně, ale nevěděl jsem, co. Nebylo to normální. Hrál jsem, trénoval, regeneroval, všechno jako obvykle, přitom jsem to nebyl já, necítil jsem se vůbec dobře. Připadal jsem si skoro jako nesportovec. Hrozně rychle jsem byl zadýchaný, špatně se mi dýchalo, i když jsem nebyl v kdovíjaké zátěži. Fyzicky jsem si připadal úplně někde jinde než vždycky. Napadalo mě, že mám zablokované žebro nebo něco v tom smyslu, ale potíže vycházely odjinud. Zašel jsem si na testy, ale ty žádnou výraznou odchylku neprokázaly.“

Kdy přesně to bylo?

„Během první repre pauzy zkraje listopadu. Vrátil jsem se do Švýcarska a tam se mi přitížilo. Poslali mě na krev a tam zjistili, že to není dobrý. Diagnostikovali mi i zánět na plicní stěně, tam už mě to začalo bolet strašně.