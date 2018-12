Jandač se opřel do Říhy: Pouští se na tenký led. Co všechno se mu nezdá? | iSport.cz

Prý chce zlepšit atmosféru okolo reprezentace. Víc trénovat, zlepšit kondici hráčů. S těmito slovy přišel po prosincovém Channel One Cupu současný trenér národního týmu Miloš Říha. „Jeho slova nechápu. Dělat během několika dnů na Euro Hockey Tour na fyzičce hráčů? To snad proboha ne,“ kroutí hlavou Josef Jandač. V rozhovoru pro iSport Premium se do Říhy pustil. Popsal také džob v KHL i spolupráci s klubovým bossem Gennadijem Veličkinem.

Bavíme se spolu v Davosu na Spengler Cupu. Upřímně, jste tady rád, nebo byste raději tenhle turnaj ve svém itineráři neměl?

„Když jsem přišel, program byl daný, nešlo s tím hýbat. Bral jsem to jako fakt. Negativní je to v tom, že máte o to víc nahuštěný program. Pozitivní je, že tady v době svátků máme jako mančaft rodiny a můžeme být spolu. Je to jiné, vybočíte z kolejí KHL, což je příjemné. Turnaj má zvuk, okolí je nádherné. Hrajeme hokej bez stresu. Má to ale rub a líc.“

V KHL působíte prvním rokem, předtím jste vedl národní tým. Stíháte vůbec po svém konci sledovat zápasy reprezentace?

„Jo, snažím se koukat. Neviděl jsem teda úplně všechna utkání, ale většinu ano.“

Co zatím říkáte na výsledky a hru českého týmu?

„Dvakrát poslední místo, to je výsledek. Moje filozofie byla úplně jiná, nevidím žádný smysl v obehrávání starých hráčů. Všeobecně mě hodně mrzí, jak se zase reprezentace zestaršila.