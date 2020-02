Bartošák v akci, chytal po třech měsících: Super pocit, být zase zpátky | iSport.cz

Patrik Bartošák nevylučuje, že by se mohl rozehrát v Jihlavě, kde trénuje. Nejradši by ale do zahraničí... • Michal Beránek (Sport)

Zatímco národní tým ve Švédsku bojuje o body do Euro Hockey Tour, Patrik Bartošák se na stejném místě rve o návrat mezi elitu. Tři měsíce od přerušení kariéry se bývalý reprezentační gólman znovu postavil do branky, ve středeční premiéře za MODO Hockey proti Södertälje dostal čtyři góly (2:5). „Škoda výsledku, ale je to super pocit, být zase zpátky a chytat,“ říká pro Sport.

Tuctový duel v nižší švédské lize: MODO Hockey proti Södertälje. Druhý proti sedmému, v ochozech 3569 diváků, prostě jeden zápas z mnoha. Pro Patrika Bartošáka ovšem velký zlom.

Po třech měsících se znovu postavil do branky. Poprvé od okamžiku, kdy přiznal psychické problémy a nezvládaný boj s alkoholem. V Třinci kvůli tomu předčasně ukončil lukrativní smlouvu, byl na léčení. Teď na sebe znovu oblékl výstroj v mistrovském zápase.

„Pro mě osobně to byl super pocit, být zase zpátky a chytat,“ líčí Bartošák, i když hned kriticky hlásí, že dlouhá pauza na jeho výkonu znát byla. „Samozřejmě cítím, že jsem v brance nestál tři měsíce, poznat to bylo. Pohyby nacvičené z tréninků, které jsem absolvoval ještě před odchodem do Švédska s Petrem Jarošem (kouč gólmanů v Jihlavě, dříve i reprezentace), byly v zápase strašně kostrbaté. Alespoň tak mi to přišlo. Ale to se asi dalo čekat. Doufám, že to v dalších zápasech bude lepší. A než začne baráž o postup, budu zase v pořádku a budu chytat, jak jsem zvyklý.“

Bartošák dostal od Södertälje čtyři góly, pátý byl do prázdné při power play. Šlo na něho 24 střel. „Jeden gól byl tečovaný, jeden do prázdné po kombinaci, jeden z přesilovky pěti proti třem,“ vypočítává. „A jeden jsem dostal z nájezdu mezi nohy, ten jsem měl chytit. Jak říkám, bylo znát, že jsem tři měsíce nestál v brance. Pravda je, že klukům to zrovna asi taky moc nesedlo. První zápas proti Moře jsem viděl z lavičky, nehráli jsme moc dobře. Proti Södertälje jsme hráli ještě hůř, to se podepsalo i na mně. V sobotu bych měl chytat znovu, tak věřím, že to bude mnohem lepší.“

Bartošák si druholigové MODO vybral z několika nabídek. Vážně se o jeho služby zajímaly prvoligové České Budějovice, které sháněly oporu do branky pro boj o návrat mezi elitu. Terén sondovaly i Litvínov s Pardubicemi, ale kopřivnický rodák nechtěl jít v dramatickém finiši extraligy proti mateřským Vítkovicím.

„Budějovice jsem hodně zvažoval, určitě je to super organizace, ale nakonec převážilo Švédsko,“ popisuje gólman. „MODO chce hrát o postup, je to klub s ohromnou historií a když jsem to probral s pár lidmi, měl jsem jasno.“

