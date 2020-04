Dominik Hašek jako prezident? Přišla bouře reakcí, přiznal Dominátor | iSport.cz

Stačilo, aby se na facebookovém profilu Sport Magazínu objevila upoutávka na páteční rozhovor, a hned se strhnul poprask. „Neustále mi zvoní telefon. Každý se na to chce zeptat,“ tvrdí Dominik Hašek, 55letá sportovní legenda a hlavní hrdina celého příběhu. Právě v pátečním magazínu totiž vyjde obsáhlá zpověď, v níž poprvé veřejně Dominátor rozebírá, proč vážně zvažuje kandidaturu na prezidenta… Co si o Haškově možné kandidatuře myslíte? Zapojte se do diskuze na iSport.cz ZDE>>>

Párkrát to sám v minulých měsících zmínil. Několikrát se to objevilo jako možnost. Ale teprve teď pátečnímu Sport Magazínu poskytl Dominik Hašek dlouhý rozhovor, proč ho myšlenka, že by jednou kandidoval na prezidenta, láká.

„Zatím je to ve stádiu úvah, ale v hlavě to opravdu mám,“ tvrdí muž, jenž už jednou dokázal pobláznit celý národ. Fanoušci houfně po olympijském triumfu v roce 1998 skandovali: Hašek na Hrad! Volal mu kvůli tomu přímo do Japonska chvíli po finálovém utkání s Ruskem i tehdejší prezident Václav Havel.

Také o okolnostech památného telefonátu vypráví v pátečním rozhovoru. Jeho součástí bylo i fotografování přímo před Pražským hradem. Areál je kvůli pandemii koronaviru zavřený, ale jeden z nejlepších hokejových brankářů všech dob i tak ochotně pózoval před symbolem české státnosti. I na Hradčanském náměstí vedle sochy Tomáše Garrigua Masaryka.

Na sobě měl roušku v barvách české trikolóry. Jindy rušné místo bylo prázdné. „Je to trochu smutné. Když jsem tady jindy, vždycky jsou tu stovky lidí,“ vykládal Hašek. Když se nechával zvěčnit na titulní stranu, zrovna šli kolem dva chlapi, kteří táhli kola, z nichž před chvíli slezli. A slavného Dominátora i v roušce hned poznali.

„Ještě by se mohl nechat vyfotit s lapačkou!“ smál se jeden z nich. Na mobil si pak Haška taky několikrát vyfotili.

I když rozhovor, v němž o kandidatuře konkrétně mluví a zodpovídá i speciální prezidentský dotazník, vyjde až v pátek, už teď je to téma hodně živé. „Lidi mi posílají tu upoutávku, kterou jste dali na Facebook. Ptají se mě na to… Ale to se asi dalo čekat,“ usmívá se Hašek, jenž ovšem oficiální kandidaturu ještě nevyhlásil. I tak se kolem toho strhla lavina reakcí.

Je to muž, který je z kariéry zvyklý vyhrávat. Získal nejslavnější olympijské zlato, dvakrát Stanley Cup s Detroitem, tři mistrovské tituly s Pardubicemi. Takže když se pro něco rozhodne, není to jen tak… I tuhle bitvu chce vyhrát.

„O téhle věci, na kterou se ptáte, opravdu velmi vážně uvažuju. Takže ano. Není to tak, že by mě to jenom blesklo hlavou, ale seriózně o tom přemýšlím, že bych jednou chtěl být prezident. Je to něco, co mě zajímá. Jasně, věci se mohou měnit, každý může měnit názory, touhy, cíle. Ale momentálně je to věc, o které přemýšlím, studuju ji. Zajímám se o všechny věci, které s touhle nejvyšší ústavní funkcí souvisí,“ říká mimo jiné v obsáhlém interview.

V něm se dočtete i to, kdy by se chtěl do boje o prezidentský úřad zapojit, co říká na současného prezidenta Miloše Zemana nebo premiéra Andreje Babiše.

Ale tou hlavní linkou celého interview je téma, co ho vlastně na zapojení do politiky láká. Má to zapotřebí? Nebojí se špíny? Je připravený vysvětlovat svoje dávné kauzy?

Více se dočtete v pátečním Sport Magazínu!



