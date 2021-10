Hromadná bitka v srbském hokeji. V přáteláku se rvali třináctiletí kluci!

O pověstných a mnohdy až brutálních rvačkách v srbském fotbale můžete dost často slýchat, nebo si o nich přečíst. Nyní se však v Srbsku do sebe pustili i hokejisté. Mnohým z nich navíc ještě nebylo ani čtrnáct! Přes tamní média proniklo do světa video, v němž se dorostenci dvou bělehradských rivalů (Partizanu a Rudé Hvězdy) hromadně rvou během přátelského utkání.

Nevraživost, která panuje mezi dvěma srbskými fotbalovými kluby, je fanouškům nejen v Evropě víc než dobře známá. Málokdo by však čekal, že se nepřátelská nálada dokáže přenést také do dorosteneckého hokeje. V balkánské zemi méně populární sport na sebe výrazně, ale i velmi nelichotivě upozornil přípravným utkáním v kategorii U-14 mezi hráči Partizanu a Crvenou Zvezdou Bělehrad (4:3 pro Partizan).

Redaktor TV Partizan Vladan Tegeltija na svém Instagramu zveřejnil záznam, na němž mladí hokejisté rozjeli hromadnou bitku uprostřed hřiště. Rvačku na ledě se pokoušeli roztrhnout trenéři obou týmů. Vlastní svěřence se jim ale jen tak nepodařilo zkrotit. Utkání navíc přihlíželi i diváci a řada z nich při bitce vyjádřila nahlas velké nadšení.

Tegeltija video později smazal, nicméně Incident z „přáteláku“ dorostenců hodně znepokojil srbská média. „Smutný pohled. Je to porážka pro každého sportovního fanouška v zemi,“ stálo v srbském deníku Kurir. Bitku odsoudila i další tamní média. Portál srbijadanas.com například uznal, že žádné derby, bez ohledu na sportovní disciplínu, se neobejde bez potyček. „Ale to, co se stalo v utkání U-14 mezi hokejisty Partizanu a Crvenou Zvezdou, lze zařadit pouze pod chuligánství,“ uvedl srbský sportovní web.