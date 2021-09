Ostuda kvůli Lukašenkovi. Bělorusové přáli diktátorovi a omluvili se za výkon

Hokejisté Běloruska nepostoupili na olympiádu, na turnaji nejlepších s nejlepšími budou chybět, ačkoli dělali, co se dalo. Na nedávné kvalifikační zápasy v Bratislavě se připravovali měsíc v kempu. Těsně před vypuknutím bojů o účast na hrách v Pekingu vyměnili trenéra. Na pomoc přišel i hvězdný útočník Jegor Šarangovič z New Jersey Devils v NHL.

Ale nakonec to nestačilo. Prohráli s Polskem, porazili Rakousko, ale Bělorusům cestu do Pekingu zahradili Slováci. Po porážce 1:2 se pokusili o bitku, potom zpytovali svědomí. Už dřív se spekulovalo, zda hráči chtějí nebo spíš musejí uspět, protože to dostali za úkol. Stejně tak, když se později potupně omlouvali diktátoru Lukašenkovi, že nesplnili zadání.

To se potvrdilo právě poté, co na internet proniklo video ze šatny běloruských hokejistů. Asistent kapitána Andrej Stas před nastoupenou jednotkou a za přihlížení členů realizačního týmu včetně kanadského kouče Craiga Woodcrofta přeje Alexandru Grigorjeviči Lukašenkovi k narozeninám, děkuje za podporu a omlouvá se za selhání v bojích o účast na olympiádě. „Ale věřím, že se běloruský hokej bude rozvíjet a všechno se bude lepší a lepší. Ještě jednou všechno nejlepší a naše velké díky,“ pronáší na sotva minutovém videu.

Není známo, zda hráče a trenéry čekají v jejich vlasti nějaké postihy. Tohle však hraničí s ponížením sportovců před celým světem. „Taková ostuda… Zjevně se bojí, že padnou do spárů KGB,“ okomentoval výstup na Twitteru Franak Vjačorka, poradce opoziční běloruské vůdkyně Svjatlany Cichanouské.

Směšování politiky se sportem je v dnešním Bělorusku běžné. Šéf tamní asociace Dmitrij Baskov odstoupil z funkce poté, co mu minulou středu disciplinární komise IIHF udělila pětiletý zákaz činnosti. Podle ní zneužil svoje postavení tím, že se pokusil přesvědčovat ostatní, aby podporovali autoritářského vládce Lukašenka. Vyšetřování přineslo důkazy, že měl ohrožovat a diskriminovat běloruské sportovce kvůli jejich politickým názorům.

Už na jaře IIHF zbavila Bělorusko práva na spolupořadatelství letošního mistrovství světa kvůli napjaté situaci v zemi, která se vyhrotila po loňských prezidentských volbách. Podle oficiálních výsledků zvítězil dlouholetý vládce Lukašenko, jinak taky velký hokejový fanoušek. Mnozí však považovali volby za zmanipulované, vyšli do ulic běloruských měst a při protestních akcích požadovali Lukašenkovo odstoupení. Mezinárodní hokejová federace z obav o bezpečnost svěřila organizaci šampionátu výhradně Lotyšsku.

Běloruský režim se snažil demonstrace tvrdě potlačit. Výsledkem byly desítky tisíc zatčených, při zásazích mnohé protestující zbili, následně pronásledovali a údajně i mučili. Nejvýraznější představitelé opozice ze země odešli, aby neskončili ve vězení.

Baskov se měl do potírání demonstrací coby člen bezpečnostních složek taky zapojit. Koncem listopadu loňského roku bylo zahájeno vyšetřování kvůli jeho údajnému podílu na incidentu, během nějž byl napaden a těžce zraněn běloruský občan Roman Bondarenko. Na následky zranění zemřel.

Na základě vyhodnocení mediálních zpráv, zvukových záznamů a fotografií nezávislí vyšetřovatelé nevyloučili, že byl Baskov na akci přítomen, ale nenašli důkazy o jeho aktivním zapojení do útoku proti Bondarenkovi. Dále uvedli, že Baskov je vášnivým stoupencem běloruského prezidenta Lukašenka, zúčastňoval se jeho politických shromáždění a napsal kritický dopis vymezující se proti sportovcům, kteří podporovali běloruské opoziční hnutí. Jako sportovní manažer rovněž vyhodil několik „nespolehlivých“ sportovců a trenérů.

Bělorusko v kvalifikaci

Polsko 0:1

Rakousko 5:2

Slovensko 1:2