Krejčího táta: David v Olomouci ožil, Bostonu věřím. A zklamalo mě...

Všechno podle plánu. Jak si Zdeněk Krejčí maloval roční pobyt syna Davida na Olomoucku spojený s fantastickými výkony v dresu Mory, tak se stalo. Otec elitního centra procestoval Česko a extraligové stadiony křížem krážem, teď už se zase těší na NHL. O návratu do Bostonu dobře věděl.

Kdy jste začal tušit, že klapne Davidův comeback do Bruins?

„Dejme tomu, že už jsem to nějakou dobu věděl a bronzové mistrovství světa ve Finsku Davida v rozhodnutí jen utvrdilo. Ale nebylo to jen o reprezentaci, David ožil už na začátku v Olomouci. Hokej ho v minulé sezoně hrozně bavil, proto se rozhodl, že ještě sezonu dá.“

Trochu cítím, že zatímco neúspěch na covidem sužované olympiádě v Pekingu byl velkým zklamáním, tak o pár měsíců později přišla injekce s novou energií a motivací...

„Dalo by se to tak říct. Máte pravdu, že mistrovství bylo pomyslným jazýčkem na vahách, který přispěl k pokračování v kariéře.“