Dědek: Hadamczika neřídím. Chybí miliarda, jde o obrovský střet zájmů

V úterý by se hokejové prostředí mělo seznámit s kompletní podobou forenzního auditu, který v létě nařídila svazu konference. Všichni zadavatelé mají právo nahlédnout do výsledků, které zpracovala společnost KPMG. „Alois Hadamczik přistoupil na některé hry a věřím, že nepřistoupí na scénář, že se něco ututlá,“ říká majitel Pardubic Petr Dědek a nejsilnější kritik bývalého šéfa hokeje Tomáš Krále.

V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz mluvil Petr Dědek i o tom, jestli pracuje ve shodě s novým prezidentem hokejového svazu a jestli u jeho firmy skončí marketingová práva.

Vaše spojení s Aloisem Hadamczikem se v hokejových kruzích řeší docela často. Řídíte prezidenta Českého hokeje?

„Neřídím. Kdybych ho řídil, na svazu je už pořádek.“

Ještě není?

„Od začátku jsem kritizoval výkonný výbor, že ti samí lidé, kteří působili pod Tomášem Králem, tam nemohou zůstat. Je tam obrovsky provázaný klientelismus. Alois je nový prezident, ale se starými lidmi.“

Jen on si výkonný výbor neodvolá.

„Neodvolá. Ale taky pořád máte pocit, že se některé věci nemají dostat na povrch. Těším se na úterý, že nás prezident svazu seznámí s forenzním auditem. Konference mu ho uložila, takže si na úterý svolal zástupce, kteří na konferenci byli, a on jim sdělí výsledky.“

Na druhou stranu je taky ale slyšet, že zveřejnění podrobností auditu hokeji uškodí. Vy máte opačný názor?

„Hokeji škodí, když se neví, co se stalo. Podle mě by se mělo jasně říct, co se přihodilo za průser, kdo za něj nese zodpovědnost. Kdo ji nepřijme, tak po něm je třeba vymáhat škodu. Až pak půjde život dál. Ale žít s argumentem, že to poškodí hokej a podrobnosti je třeba ututlat, je špatná cesta.“

Vrátím se na začátek, šéfka BPA Jana Obermajerová říkala, že pokud Hadamczika neřídíte, minimálně postupujete ve shodě. Tohle už je blíž realitě?

„Není. Já bych třeba chtěl, aby měl svaz lepší komunikační linku. Když si vezmu, jak je svaz prezentován v médiích, je to ostuda, PR oddělení je katastrofa. Tím nemyslím reprezentace, ale vyloženě svaz. Paní Obermajerová se velmi plete, kdybychom postupovali s Aloisem Hadamczikem ve shodě, děly by se věci. Svaz komunikuje špatně. A když si vzpomenu na tiskovou konferenci k auditu? Nebyla vůbec dobře připravená, sdělení nepůsobilo jasně. Spíš bych řekl, že je obrovská škoda i pro Aloise Hadamczika, že není důraznější a nevydupal si změny. Přistoupil na některé hry a věřím, že nepřistoupí na scénář, že se něco ututlá. Musí si být vědom, že pak by se i on mohl dopustit jednání, které je v rozporu se zákonem. Pokud zjistíte, že je něco špatně a nevymáháte škodu, je to malér.“

Jinými slovy, Alois Hadamczik teď balancuje na hraně, jakým směrem vykročit? Buď se pomalu téma auditu zavře, nebo do výsledku šetření šlápne?

„Úplně přesně. Od samého začátku jsem říkal, že výkonný výbor měl rezignovat, protože tihle lidi jsou součástí toho klondiku, pozůstatku devadesátých let. Když fanoušci i partneři slyší, že Král působil u StB, je to smutný. Když slyší, že si ze svazu půjčil devět milionů korun pro vlastní byznys, je to ostuda a naprosto nepřijatelné. A že s kreditní kartou svazu chodil Pařížskou ulicí a nakupoval za miliony? Účtovalo se vše jako dary partnerům. Přitom svaz žádné partnery nemá, má jediného, kterým je BPA. Jde o milionové sumy, do toho auta, žádná výběrová řízení. K tomu připočítejte naprosté selhání všech kontrolních mechanismů. Vždyť Králova právní