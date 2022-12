Hadamczikova bomba vybuchla, chybí miliony. Vážně ve všem jede jen Král?

Dlouho se na tenhle den čekalo. Alois Hadamczik zasedl za stůl, v ruce držel poznámky, i když obyčejně mluví spatra. „Přeji příjemný den. Ale jestli bude příjemný, nevím,“ zahlásil prezident svazu, než nasadil brýle. Ve středu odpoledne seznámil veřejnost s výsledky forenzního auditu, který musel zadat na základě rozhodnutí volební konference. „U věcí, které tady zazní, jsem nebyl. A ani u nich nesvítil,“ přidal.

Zásadní podle auditu je, že bývalé vedení svazu pod vládou Tomáše Krále, nepracovalo jako řádný hospodář. „Tahle firma neměla žádná pravidla, kontrolní mechanismy a řídili ji jedinci, kteří si dělali, co chtěli. Nedělala se žádná výběrová řízení, která by vedla k lepší hospodárnosti,“ uvedl Hadamczik.

Největší nedostatky? Smlouva mezi svazem a BPA, kde podle současného šéfa hokej ztratil přes 200 milionů. Investice 50 milionů do projektu WSM, i když předem Česká národní banka varovala, že jde o pochybnou firmu. Peníze se utopily a svaz se nepřihlásil o náhradu škody, peníze měly být odepsány jako zmařená investice. Nákupy předražené výstroje za 397 milionů, když kluby mají slevu 25 %, ale svaz si o ni neřekl. Nestandardní výdaj v hodnotě 10 milionů za 40 automobilů pořízených na operativní leasing, kde nebylo přesně dané, pro koho mají vozy sloužit.

„Došlo i ke zneužívání kreditních karet, některé procházely přes Pařížskou ulici a obchody luxusních značek,“ četl Hadamcik. Ze svazové kasy měly chybět statisíce například po nákupech v obchodě Louis Vuitton. „Přijde mi to nemorální,“ dodal současný šéf svazu.

Ale to hlavní. On sám na nikoho nebude podávat trestní oznámení, prý nyní stačí to, které podal už před letními volbami majitel Petr Dědek. Svaz teď řeší, po kom a jak začne vymáhat náhradu škod.

Hadamczik překvapil následujícím prohlášením: „Za vzniklou situaci nemůže výkonný výbor, který nebyl informován, jak informován být měl. Za současnou situaci mohou jedinci bývalého vedení a nedůsledná práce dozorčích rad Pro-Hockeye (dceřiná společnost svazu) a Českého svazu ledního hokeje.“

Jinými slovy, vše řídili Tomáš Král, sekretář Martin Urban, dozorčí rady nic nehlídaly a výkonný výbor neměl páru, co se děje.

Přitom například bývalý viceprezident svazu Aleš Pavlík měl mít jasně v gesci ekonomiku. „Mluvili jsme spolu, bavil se i s auditory. Aleš kroutil hlavou, že o ničem nevěděl. Třeba projekt Litoměřice se schválil, ale transakce ne. Tam vše šlo tak daleko, že si klub v obchodě objednával za svazové peníze výstroj sám, nešlo se ani přes svazový sklad,“ řekl Hadamczik.

Na dotaz, zda Pavlíkovi a ostatním členům výkonného výboru skutečně věří, odvětil: „Mám vyhledaná fakta, zápisy z výkonného výboru. Nikde nevidíte kolonku, že se schvaluje deset milionů na konkrétní věc, tak jim musím věřit, že nic nevěděli.“

Tomu ovšem silně odporuje text, který za výkonný výbor svítil před svazovými volbami na serveru hokej.cz. Reagoval na trestní oznámení Petra Dědka, jenž dal podnět za nesrovnalosti v hospodaření svazu. „Výkonný výbor trvá na tom, že postupuje v souladu se zákony, stanovami a řády, jeho hospodaření je pravidelně auditováno. V souladu se zákony se postupovalo ve vztazích se společností WSM,“ stojí mimo jiné v textu.

Tím pádem je ale v přímém rozporu s obranou výkonného výboru, že o ničem neměl páru. Buď ji v červnu měl a Pavlík a spol. ztratili paměť, nebo někdo za ně vydal falešné prohlášení a nikomu to nepřišlo zvláštní.

Tomáš Král reagoval prostřednictvím ČTK: „Já si myslím, že je to celé akce hodná Hadamczika. A udivuje mě, jak mu to někteří žerou. Typické pro jeho vyjadřování ale je, že on vždy řekne A, ale už zapomene říct B. Takže když se řekne, že jsem použil kreditku na nákupy v Pařížský, tak to bylo jen na nákupy, které se týkaly svazu. Musel bych být přece magor, abych to platil ze svého.“

Na tiskové konferenci Hadamczik pronesl, že s Králem se nebavil a nežádal o žádná vysvětlení. „Nejsem s ním v žádném kontaktu. Členové výkonného výboru od něj pravidelně dostávají maily a jsou z toho špatní. Zprávy od něj jsou na hraně důstojnosti,“ překvapil, že od bývalého šéfa svazu určitá komunikační linie funguje poměrně čile.

Hadamczik dále vyčetl starému vedení, že kasu připravilo celkem o 216 milionů, když automaticky o jeden rok prodloužilo smlouvu s marketingovou agenturou BPA. Čtyřletý kontrakt se dvakrát za stejných podmínek protáhl na pětiletý. Spolupráce měla pokračovat dál, ale svaz ji zastavil.

Smlouva doběhne na jaře 2023 a pak si svá práva začne Český hokej prodávat sám.

Ale do té doby chce získat ještě chybějící peníze od BPA. „Jednali jsme spolu dvakrát a budeme s nimi ještě jednou mluvit. Chceme jim ukázat důkazy i od auditorské firmy KPMG. Buď se s námi domluví, nebo ne. Pokud se nedohodneme, budeme žádat o náhradu škody,“ zdůraznil Hadamczik, částku neprozradil.

Jednatelka společnosti BPA Jana Obermajerová pak rozeslala prohlášení: „Měsíc před zahájením reprezentační sezony 2008/2009 jsme byli požádáni o pomoc se zajištěním financí pro nadcházející období. Stabilizovali jsme za tuto dobu portfolio dlouhodobých partnerů a zajistili víc než jednu miliardu korun. Pro český lední hokej šlo o maximálně výhodnou a přínosnou spolupráci. Současnou situaci vnímáme jako pokračování boje o marketingová práva a dosažení vlivu na dění v hokeji, zvýrazněného blížícím se mistrovstvím světa 2024 v České republice.“ Svaz ovšem tvrdí, že zase tak výhodná spolupráce nebyla.

Hospodaření svazu bylo ale také každý rok kontrolováno nezávislým auditorem. Zprávy jsou veřejně dostupné, nikdy se na problém nepřišlo. „Pokud nemluvím pravdu, ať na mě dá (Král) klidně žalobu, dokážu mu, že pravdu mám,“ uzavřel Hadamczik.