Šéfka BPA: Hadamczik nás poškodil. Postupuje ve shodě s Dědkem

Hokejový svaz ústy Aloise Hadamczika deklaroval, že smlouvu mezi BPA a svazem (Pro Hockeyem) vidí podle auditu KMPG jako největší problém. Tušíte vy sama, proč má být smlouva tak skandální?

„Vnímám celou kauzu spíš jako ´politický´ boj se záměrem dostat do hokeje spřízněné osoby a firmy. Výsledky auditu jsme neviděli, přestože nám je svazový právník slíbil zaslat. Ústně nám je pouze tlumočili zástupci svazu - Pro-Hockeye a součástí jednání byl vždy nátlak na finance. Už na jednáních jsme vyjádřili s interpretací výstupů auditu nesouhlas. Znovu se při nich mluvilo o nové reprezentační smlouvě na pět sezon, a to přesto, že jsme vyhráli výběrové řízení, a přesto, že bezprostředně po nástupu pana Hadamczika do funkce jsme navýšili nabídku.“

Pokud jste vyhráli výběrové řízení, jak zněl argument svazu, že chce víc peněz?

„Pan Dědek prý dal, byť mimo výběrové řízení a o pár měsíců později, mnohem lepší nabídku. My bychom ji prý měli dorovnat. Podmínky výběrového řízení jsme ale splnili jako jediní a smlouva navýšená o 20 milionů po výběrovém řízení byla už ústně s panem Hadamczikem před mnoha svědky uzavřena.“

Jak jste se dozvěděla, že smlouva neplatí?

„O zrušení výběrového řízení jsme se dozvěděli z tiskové konference. Zajímavé je, že byť prý existuje lepší nabídka, přesto svaz – Pro-Hockey nebude organizovat nové výběrové řízení a bude si vše dělat sám. Jednání vedení svazu – Pro-Hockeye bylo opravdu velmi nestandardní.“

Říkáte, že smlouva byla uzavřena ústně. Můžete prozradit, kdo u slov Aloise Hadamczika, že spolupráce tedy běží dál, byl?

„U stolu sedělo sedm lidí. Poté byly oboustranně zahájeny intenzivní práce na přípravě kontraktu mezi BPA a Pro-Hockey, který byl dozorčí radou Pro-Hockey odsouhlasen 9. listopadu. V mezičase pan Hadamczik začal objíždět naše partnery a nabízet jim přímý kontrakt mezi nimi a Pro-Hockey. Nejspíš už věděl, že s námi podepsat nechce.“

Na tiskové konferenci řekl, že po skončení této sezony s vámi ukončí spolupráci a bude si marketingová práva prodávat sám. Překvapilo vás to?

„Myslím, že teď nejde o ukončení spolupráce. Máme platnou smlouvu do konce sezony a navíc jsme přesvědčeni, že máme uzavřenou i další smlouvu na pět let. Mezi dlouhodobými partnery je podání ruky vždy víc než podpis. Ten, který nám tu ruku podal, pak v den tiskové konference navrhl na Výkonném výboru firmu Relmost pana Dědka jako firmu, která by mohla BPA nahradit. Výkonný výbor tento návrh odmítl. Pan prezident pak navrhl, že si bude svaz – Pro-Hockey prodávat práva sám.“

Jste si opravdu jistá, že věci byly tak, jak popisujete, že Hadamczik zrušil výběrové řízení a navrhl firmu Petra Dědka, ať se stará o reprezentaci?

„Podle informací, které mám, to proběhlo v jiném pořadí: informace o auditu, BPA nechceme a pak diskuse, kdo to bude dělat. V ní padla informace od pana prezidenta ohledně Relmostu (firma Petra Dědka), což členy výkonného výboru nebylo přijato kladně. Při odchodu na tiskovku zazněl pokyn jednateli Pro-Hockeye: zrušte výběrové řízení, budeme si vše dělat sami. Výkonný výbor o ničem nehlasoval.“

Alois Hadamczik v souvislosti s výsledky forenzního auditu mluvil o chybějících penězích v pokladně svazu od BPA. Prodloužením kontraktu o rok a snižováním plnění z vaší strany údajně český hokej přišel o 216 milionů korun. Souhlasíte s danou sumou?

„Předně je třeba říct, že v roce 2012 jsme kontrakt mohli prodloužit opcí o čtyři sezony. Jediným důvodem, proč se nakonec prodloužilo o jeden rok, byl zájem časově sladit kontrakty extraligy a reprezentace, stejně jako kontrakty s partnery. Za pátou sezonu jsme samozřejmě zaplatili stejně jako za každou z těch čtyř předchozích.“

Nesnižovali jste plnění?

„Není to tak, jak prezentoval pan prezident na tiskové konferenci. Po vzájemné dohodě v roce 2010 jsme snížili kontrakt o pět milionů z důvodu, že nám svaz prodal práva na merchandising, která současně prodal i jinému subjektu. Asi byste také nechtěl platit za něco, co nemáte. Další snížení proběhlo kvůli covidu, kdy se nic nehrálo, takže vše z důvodu nedodaných plnění.“

Tím pádem suma 216 milionů, které dlužíte svazu, nesedí?

„Ne a proti těmto zkresleným výkladům se samozřejmě