Čeští mladíci oslnili zámoří. V brance zářil talent (12): Famózní i skromný

Český mládežnický hokej slaví další významný úspěch na mezinárodní úrovni. Mladí hráči z týmu Czech Knights v únoru zvítězili na turnaji Pee-Wee v Kanadě. Už potřetí! V prestižní akci kategorie AAA, která se koná v Quebecu již od roku 1960, patří mužstvo z Česka v těžké severoamerické konkurenci už několik let mezi favority. Za posledních osm let se šestkrát probojovalo do finále. „Rytíři“ při posledním představení triumfovali jako jediný evropský zástupce.