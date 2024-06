ZNÁMKY pro Hadamczika a jeho vládu: Daří se, ALE... Mládež za čtyři. I pětka

Video se připravuje ... Alois Hadamczik dostane v sobotu mandát vládnout Českému hokeji další čtyři roky. Volby se odehrají ve zlaté éře, hurá! Ale všechno tak fantastické zdaleka není. Cítíte, jak se před volbami mocní v hokeji hádají, jdou si po krku. Jedním z důvodů je i nevyřešená minulost. Vystavili jsme Hadamczikovi vysvědčení se známkami jako ve škole za jeho dvouleté období. Co sliboval, to většinou splnil. Peníze sehnal. Ale co se týká práce s mládeží a komunikace, je to čtyřka s odřenýma ušima a nedostatečná.

Sportovní výsledky 1- Čerstvé zlato na nedávném šampionátu v Praze, zkraje ledna bronz dvacítek, rok předtím skvělé stříbro téže kategorie, bronzové medaile žen a druhá nejcennější medaile osmnáctky. Je na co ukazovat a na co být pyšný, zapomínat nesmíme ani na para hokej. Ve zkratce řečeno: český hokej se dere zpátky do někdejších pozic. Sice nejde automaticky říci, že medailový výlov se pojí s Hadamczikovým nástupem, ale vezměte to z druhé strany: kdyby pokračovala doba temna, na šéfa svazu se hodí, že s tím nic neumí udělat… Až na výjimky, jako byl třeba poslední výbuch juniorů na MS U18, kteří přitom půl roku předtím zářili na Hlinka Gretzky Cupu, jdou výsledky prakticky všech kategorií nahoru, někde i strmě. 1-1-1 Taková je medailová bilance áčka a dvacítky z posledních dvou let, tedy tři medaile ze čtyř podniků

Prostředky pro hokej 1- Alois Hadamczik tvrdí, že díky jednání s obchodními partnery přinesl 180 až 200 milionů korun do svazové kasy, zatímco dříve přiteklo od BPA zhruba 80 milionů ročně (60 ve financích, 20 barter). Pokud vše křišťálově sedí, je to na smeknutí. Svaz vyhlásil, že od roku 2022 navýšil podporu akademiím, centrům a střediskům o 16 milionů oproti dřívější sumě 62,5 milionu. Extraligové kluby dostaly vyplaceno 42 milionů, prvoligové celky 40,5 milionu, druholigové 20,5 milionu. Faktem je, že odchodem od BPA vznikly svazu značné produkční náklady na pořádání akcí, o těchto výdajích už zmínka není, stejně tak vzrostly náklady na mzdy nového marketinkového oddělení, dříve šlo vše za BPA. S určitostí se dá odvodit, že svaz je na tom díky svému vlastnímu přičinění po finanční stránce lépe než v minulosti. Jen je nezodpovězenou otázkou, o kolik. Josef Řezníček „Nepřišlo třeba od firmy XY pár milionů navíc proto, že v tom jsou peníze za vstupenky? Nespojil to někdo náhodou dohromady? Jestli je 180 milionů pro svaz cash, tak udělám kotrmelec.“ Bývalý ředitel extraligy, jenž nakonec vzdal kandidaturu na post šéfa svazu

Rozvoj mládeže 4 Strašně bolavé místo českého hokeje a ještě dlouho bude. A rozhodně se nevyřeší jen tím, že kluboví trenéři dostali přidáno a třeba u dorostenců si přijdou na 60 tisíc měsíčně. Tahle injekce je sama o sobě vítanou vzpruhou, ovšem nikoli všelékem. Nezřídka navíc zaslechnete, že se svazová podpora k trenérům ani nedostane a různě se v klubu rozkutálí. Celé (před)volby jsou vůbec o penězích, o výpadech a následných reakcích kandidátů, nezaslechnete jedinou zmínku o potřebě nové hokejové infrastruktury, výrazů jako strategie do budoucna je jako šafránu. A spíš ještě méně. Výchova mládeže zůstává dál nestabilní, kvalitou extrémně rozdílná po české hokejové mapě, každý si jede na svém písečku. A rozšiřování juniorské soutěže úřední silou celkovému vytříbení rozhodně nepomáhá, v lepším případě ji nechává dál stagnovat. Medaile dvacítek jdou do velké míry za schopnostmi hráčů, které pořídili v zámoří či jinde v Evropě. 14 Různí experti tvrdí, že extraliga juniorů by si zasloužila snížení na 10, nyní má však porozšíření o čtyři celky více

Práce s fanoušky 2- Zdálo se to jako extrémní malér. Rok před MS v hokeji přišel svaz o všechny sociální sítě, začínal od nuly. Vlastnila je společnost BPA, vedení hokeje neakceptovalo nabídku na jejich odkup. Věřilo, že získá fanoušky ve virtuálním prostoru zpátky. Na rovinu, znělo to šíleně, skoro nemožně. Ale tahle disciplína vyšla. Hokej se vrací na svoje čísla, na Instagramu je dál, než byl před rokem. Najal kvalitní lidi, kteří neládují na sociální sítě nudu, vyrábějí obsah. Bavíte se tam, což táhne, a jasně, pomohl úspěch na MS v Praze. Slabší je to ale ve chvíli, kdy si chcete objednat svazový merch. O vkusu se teď nebavme, ten má každý jiný. Ale kdybyste při startu MS chtěli mít mikinu z e-shopu, tak nebyla, chyba. Jsou detaily, na kterých to drhne. V jednu chvíli se zvažoval i svazový rebranding, měla ho údajně dělat firma z Mladé Boleslavi, ale sešlo z toho kvůli ceně. Dres se státním znakem je fajn, jen si ho zkrátka nikdy nezpeněžíte. Ale třeba sem jednou svaz taky dojde. Kde byl svaz, když skončily jeho sociální sítě / teď 103 tisíc Twitter (X) 31 tisíc 258 tisíc Instagram 309 tisíc 158 tisíc Facebook 95 tisíc 156 tisíc TikTok 100 tisíc

Sliby vs. realita 3 Pokud si porovnáte tiskovou konferenci po zvolení Aloise Hadamczika na post prezidenta svazu s tím, co se stalo, všechno dopadlo, jak říkal. Sliboval, že začne hned shánět peníze a věří si tady. V pořádku, povedlo se, svaz pod jeho velením dal údajně dohromady 200 milionů. Sliboval, že v hokeji chystá vládnout tvrdě. Mluvil o státním znaku na dresu. Dávno dopředu v zákulisí rozjel téma, že nechce u áčka cizího trenéra. Všechno dotáhl, kam chtěl. Takže proč za tři? Zbytečně si nadrobil. Prsil se, jak vítěze extraligy juniorů pošle svaz na výlet do NHL a vše zaplatí. Mluvil o motivaci pro mladé hráče. Výsledek? Třinec dostane NHL leda na Play-Stationu. Pozval hráče nakonec do Prahy na MS a pak ještě dělal uraženého, že média vyčítají nesplněný slib: „Pro dobrotu na žebrotu.“ Neměl slibovat. Jestli tohle mělo sloužit jako motivace pro mládež? Místo dvou hodin se bude trénovat hodinu. MS není NHL. Šéfova chyba. Alois Hadamczik „Zájezd na NHL poslouží jako motivace pro mladé hráče, kam až se mohou dostat.“ Takhle šéf svazu vysvětloval slib poslat juniorské extraligové šampiony do zámoří na zápas NHL

Komunikace 5 Když si vybavíte, jak svaz v roce 2022 začal? Komunikační paskvil kolem odvolání Kariho Jalonena. Šílená prezentace výsledků auditu v prosinci 2022. Prezident svazu vládl a vůbec nemluvil o hokeji. To byl propadák, za pět. Zlepšení nastalo, ale... Bum, zase jsme na dně. V panice se ve čtvrtek rozeslala zpráva, že na volby nemůže žádný novinář. Následně poslali ze svazu dementi, že vlastně tedy asi může. „Já mu ani neodpovídám, protože ty otázky jsou stupidní a já mám právo komunikovat s tím, kdo se ke mně chová slušně,“ odvětil Alois Hadamczik pro Český rozhlas na dotaz, proč nereaguje Blesku na téma kolem lístků pro šéfa antimonopolního úřadu Mlsnu na MS. Otázky stupidní nebyly. Pouze nebyly vlezlé, to byl problém. Šéfa svazu umí třeba na tiskovkách ukočírovat Libor Bouček, tam se všechno tváří v pořádku. Ale třeba nominační tiskovka před MS? Zase trapas se šťoucháním do kouče reprezentace, ať řekne, že prezident přišel do kabiny. Alois Hadamczik „S národním mužstvem mám pět medailí, v lize jich mám sedm. Národ řekl, abych prezidentem byl já, asi ocenili moje vlastnosti, charakter a úspěch.“ Je pravda, že šéf svazu sebevědomý být umí. Teď svůj medailový výčet může natahovat, kolik jich má jako prezident Českého hokeje

Vypořádání se s minulostí 4 Když se něco nakousne, je potřeba věci dotáhnout do konce. Pokud to neplánujete udělat, vůbec nemáte začínat. V půlce prosince 2022 Alois Hadamczik svolal rychle tiskovou konferenci, kde vytahoval detaily z auditu, který mu uložila konference. Šlo o třaskavé téma, Petr Dědek otevřel veřejně skříň, že se na svazu ztrácely miliony a pod Tomášem Králem se hokejová vláda nechovala zrovna nejlépe. Kulantně řečeno. Výsledek? Asi ne. Hadamczik mluvil o věcech typu, že se utrácelo za Porsche Cayenn, nakupovalo se na svazovou kartu v luxusních obchodech. Taky zmínil, že členům výkonného výboru chodí výhružné maily. Naznačil, že od Krále. Před rokem zasahoval na svazu NCOZ, tématem byly údajně staré a nevýhodné smlouvy svazu. Ale výsledek stále neexistuje. Když se na cokoliv svazu zeptáte, odpovědí je, že měl jen udělat audit a jinak nic. Dívají se dopředu a vy se neptejte, protože vše řeší policie. Padne i od svazu nějaká žaloba? Pokud byl výsledek auditu skandální, pak by přeci měl. Nebo tedy skandální nebyl a všechno se nějak skoulí? Alois Hadamczik „Svaz jako firma neměl nastavené žádné kontrolní mechanismy. Peníze se nehospodárně utrácely.“ Veřejnost stále čeká na zásadní odpovědi. Kdo utrácel, kolik a jak se bude ztráta řešit?