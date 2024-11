Tragická nehoda a dva mrtví: manažer hokejového svazu je v nemocnici

K tragické události došlo v úterý ráno na hlavním silničním tahu mezi Plzní a Karlovými Vary, na místě zůstali dva mrtví. Účastníkem fatální nehody byl i vysoce postavený funkcionář hokejového svazu Petr Jonák. Manažer rozvoje mládeže Českého hokeje byl převezen do nemocnice, podle aktuálních informací webu iSport.cz by měl být mimo ohrožení života. „Podle mých informací podstoupí některá další vyšetření, ale měl by být v pořádku,“ reagoval šéf svazu Alois Hadamczik.