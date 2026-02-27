Růžička u propadu do krajské ligy! Tradiční klub s extraligovou minulostí padl na dno
Fiasko. Hokejisté Slovanu Ústí nad Labem, kteří patřívali ke špičce první ligy a krátce se objevili v extralize, sestoupili do nejnižší možné soutěže. Pád na dno druhé ligy přišel i s legendárním trenérem Vladimírem Růžičkou, který po svém prosincovém příchodu na lavičku tým razantně pozvedl, na vzestup z posledního místa to ale přesto nestačilo. Zůstane i v krajské lize?
Nahromaděné dluhy z posledních let a střídání různě pochybných majitelů zastavily možný rozvoj klubu. Už před sezonou slavný odchovanec Severočechů a olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun, který se angažuje ve vedení, mluvil o přechodu organizace do amatérského režimu. S původně třímilionovým rozpočtem se nedaly očekávat velké věci.
Na podzim začal vést tréninky Vladimír Růžička, s koncem roku 2025 se postavil na střídačku. Zlepšil herní projev, do tabulky vydoloval patnáct bodů a zdramatizoval boj o záchranu. Přestože v minulosti ve Slavii či reprezentaci vedl hokejové velikány jako Tomáš Hertl, Roman Červenka nebo Jaromír Jágr, nyní šéfoval hasičům a dalším borcům, kteří kromě hraní hokeje chodí do práce. Růžička už sestoupil z extraligy s Chomutovem před sedmi lety.
„Zápasový adrenalin mi chyběl. Člověk je na něj celý život zvyklý, ať už z pozice hráče nebo trenéra. Celý život dělám hokej, nic jiného. Je rozdíl jen trénovat a nejít pak na střídačku. Bez hokeje nemůžu být. Co bych dělal bez něj? Asi nic,“ tvrdil tehdy pro iSport Růžička.
Stadion a fanoušci? Ústí má patřit do TOP 5 Maxa ligy
Elán mu nechyběl, spása přesto nepřišla. Ještě před definitivní jistotou sestupu avizoval, že by v Ústí možná zůstal i po pádu do kraje. Přišel jsem proto, abychom to udrželi, a věřím, že je šance vrátit to tam, kde to historicky bývalo. Tedy do TOP 5 v první lize. Ústí má skvělé fanoušky i stadion, zaslouží si to. Podívejte se, s kým to hrajeme. Hráči jsou tu skoro bez financí, jen pár jich je zaplacených, zbytek hraje zadarmo. Doplňujeme tým o mladíky, kteří hrají třetí nejvyšší soutěž juniorů. Ne extraligu. Ti kluci dělají, co můžou,“ neztrácel ještě před pár dny naději v rozhovoru pro iDnes.
Pokud Ústí nezíská licenci od jiného druholigového celku, nebo se nepřihlásí tým s právem postupu, sklouzne po šedesáti letech do krajské ligy. Krizový manažer Jaroslav Linet přitom avizoval, že odkup soutěže není v plánu.
Slovan dlouhodobě hledá generálního partnera, zatím marně. Nyní nejspíš přijde dokonce o dosavadní podporu města. „Bude muset být snížená, podruhé už pravidla kvůli nim ohýbat nechceme. Hokej byl od města finančně nejvíc podporovaným sportem,“ tvrdil ústecký radní pro sport Jiří Horák, jenž hokejistům už v minulosti radil dobrovolný odchod do nejnižší možné ligy a dával za příklad vzkříšení Pirátů z Chomutova.