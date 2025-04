Bizár v Ústí: Město chtělo dát klubu peníze, ale zanikl. Radní pro sport: Když nepřijde někdo schopný...

Problémy ústeckého hokeje neberou konce. Tradiční značka, v niž vyrostli olympijští vítězové Milan Hejduk, Jan Čaloun, mistr světa Petr Rosol či bratři Robin a Martin Hanzlové, se v posledních letech zmítá ve finančních problémech, které vyústily v pád do druhé ligy. A to ještě nemusí být všechno.

Nedávno došlo ke skutečně komické situaci. Městské zastupitelstvo chtělo hokejovému týmu přihrát dotaci ve výši 3,2 milionu korun. Klub by tím pádem mohl aspoň částečně splatit své závazky a dlužné výplaty hráčům. Jenže spolek provozující seniorský hokej svou činnost mezitím ukončil, tudíž nebylo komu peníze poslat! Proto se tento bod na zastupitelstvu nakonec ani neprojednával.

Co naplat, že se zde k hvězdné kariéře odrazil vítěz Stanley Cupu Pavel Francouz, mezi slavné rodáky se počítá brankář Michal Neuvirth i mistr světa z roku 2000 Martin Štěpánek. V 80. letech bylo Ústí blízko k postupu do nejvyšší československé ligy, v první sezoně samostatného Česka 1993/94 svedlo boj se Vsetínem v play-off o extraligovou baráž. Mezi lety 2006 až 2011 čtyřikrát vyhrálo první ligu, mezitím si střihlo i jeden ročník v extralize. Ve slavných časech klub podporoval chemický gigant Spolchemie, Oleofin (nástupce legendárního potravinářského koncernu Setuza) či pivovar Zlatopramen. Teď se však řeší to, aby se po místním ledě neproháněla pouze mládež, krasobruslařky a maximálně univerzitní tým.

Dosavadní předseda spolku Slovan Ústečtí Lvi Lukáš Vobecký přitom před sezonou řešil dluhy po předchozím majiteli a podnikateli arménského původu Mikaeli Agateljanovi, který od města přijal polovinu dotace. Tu však nevyúčtoval a peníze nevrátil.

Věc řeší policie

„Běží úkony trestního řízení, budeme to vymáhat. Je tam ale bílý kůň, zpátky to nedostaneme,“ předpokládá v rozhovoru pro iSport ústecký zastupitel a radní pro sport Jiří Horák. Nástupnický klub každopádně musí uhradit dluhy vůči hokejovým subjektům, jinak ve druhé lize nebude moct pokračovat, což je svazová podmínka.

Můžete přiblížit aktuální situaci na trase město – klub? Vypadá to, že město nemá partnera, jemuž by dotaci poslalo…

„Na zastupitelstvu jsme dokonce měli změnit podmínky tak, aby hokej dotaci dostal. Nicméně jsem vedl jednání s předsedou spolku Lukášem Vobeckým, který mi avizoval, že nebude pokračovat v provozování seniorského hokeje v Ústí. Po dohodě s Vladimírem Evanem (bývalý hráč a trenér Kladna – pozn. red.), jenž je zástupcem mládeže, která je držitelem licence, jsem se dozvěděl, že mládež začala shánět nového provozovatele. Zároveň vyzvali pana Vobeckého a jeho spolek k uhrazení dluhů vůči hráčům a pronajmu ledu. To samozřejmě neuhradili, protože nemají z čeho. K 31. 3. proto byla ukončena smlouva a vypůjčení druholigové licence.“

V zájmu města tedy bylo dotaci poslat?

„Máme IČO hokejového subjektu a přece nemůžeme vyplatit dotaci klubu, který už neprovozuje hokej. I kdybychom změnili pravidla na zastupitelstvu, stejně nebylo komu dát peníze. Termín jsme zatím posunuli a v polovině května, kdy se přihlašují soutěže, musí být jasné, jaký subjekt povede seniorský hokej. S ním následně zahájíme jednání o mimodotační podpoře.“

Jakou ligu hokejisté budou hrát, tedy nyní neovlivníte…

„To je čistě na rozhodnutí majitele licence, což je teď mládež. Mohou hokej provozovat sami, nebo licenci někomu nabídnout.“

Vypadá to, že trable ústeckého hokeje už vydají na telenovelu…

„Pokud nepřijde schopný manažer s budgetem, bude to nekonečný seriál. Za město nejspíš budeme potřebovat radního jen pro hokej. Sám neřeším nic jiného než hokej. Ostatní sporty ve městě přitom také dostávají peníze na dospělé, nejen těch pět preferovaných. S určitým příspěvkem souhlasím, protože jsme městem, v němž sponzoři a soukromé firmy buď nepodporují, nebo ani nejsou. Vinou skladby obyvatelstva nedostáváme ani tolik peněz z rozpočtového určení daní, naopak víc utrácíme za úklid."

Předchozí majitel Slovanu dotaci údajně nevyúčtoval

Město podporuje sporty podle toho, zda patří mezi preferované či nikoli. Jak to funguje?

„V naší koncepci bylo, že město podpoří preferované sporty hrající ve dvou nejvyšších soutěžích. Nicméně ve stejném roce 2022 sestoupili fotbalisté i hokejisté do třetích lig. Kvůli tomu jsme udělali výjimku z této koncepce. Zatímco fotbal se toho chopil správně, za což jsem rád, protože přišel nový investor a vypadá to, že to dobře dopadne, tak k hokeji rovněž přišel investor, pan Agateljan, v tomto případě to ale dobře nedopadlo.“

Předchozí majitel hokejistů Agateljan dotaci údajně nevyúčtoval a ani nevrátil…

„Peníze budeme vymáhat, ale na rovinu vím, že nic nevymůžeme. Sice běží úkony trestního řízení, ale je tam prázdná schránka, bílý kůň. To zpátky nedostaneme.“

Přikláníte se k tomu, že by si město vzalo hokej v turbulentním období pod sebe?

„Určitě ne. Naopak jsme rádi, že město žádný sportovní klub nevlastní. Myslím si, že by primárně město nemělo být majitelem nějakého sportovního klubu.“

V tom případě je otázkou, zda se má město prostřednictvím dotací podílet na výplatách sportovců…

„Kluby chápu a chci jim pomoct, aby mohly část dotací na výplaty hráčů použít, jde o uznatelný náklad. Ve městě to takhle mají nastaveny všechny kluby, ať jde o basketbalisty, volejbalisty, atlety či americké fotbalisty z Blades.“