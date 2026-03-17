Předplatné

Zemřel Vladimír Stránský (†78). Legenda Vítkovic a zakladatel hokejového rodu

Ve Vítkovicích si Vladimír Stránský vysloužil přezdívku ŠéfZdroj: HC VÍTKOVICE RIDERA
Vladimír Stránský na střídačce Vítkovic. Ostrvavský klub v elitní soutěži vedl jako trenér s Ladislavem Svozilem v sezonách 1994/95 a 1995/96.
Vladimír Stránský, Miloš Holaň starší a Zbyněk Neuvirth spolu ve Vítkovicích hráli přes deset let. Z druhé ligy klubu pomohli až k mistrovskému titulu v roce 1981.
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Hokej
Začít diskusi (0)

Ve věku 78 let v pondělí zemřel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z klíčových postav Vítkovic při zisku československého mistrovského titulu v roce 1981. Informoval o tom web ostravského klubu.

V nejvyšší soutěži odehrál Stránský 403 zápasů, vstřelil 139 gólů a přidal 82 asistencí. Vítkovice později také trénoval.

V extralize si zahrál i jeho syn Darek, mladší Vladan reprezentoval Austrálii. Vnuk Matěj Stránský je mistrem světa z roku 2024, Šimon Stránský loni získal extraligový titul s Kometou Brno.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů