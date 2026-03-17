Zemřel Vladimír Stránský (†78). Legenda Vítkovic a zakladatel hokejového rodu
Ve věku 78 let v pondělí zemřel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z klíčových postav Vítkovic při zisku československého mistrovského titulu v roce 1981. Informoval o tom web ostravského klubu.
V nejvyšší soutěži odehrál Stránský 403 zápasů, vstřelil 139 gólů a přidal 82 asistencí. Vítkovice později také trénoval.
V extralize si zahrál i jeho syn Darek, mladší Vladan reprezentoval Austrálii. Vnuk Matěj Stránský je mistrem světa z roku 2024, Šimon Stránský loni získal extraligový titul s Kometou Brno.