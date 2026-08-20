Hrabal: Napřed jsem chtěl diplom, teď se soustředím na hokej. Kvůli studiu jsem nejel na repre
Nabídku na nováčkovský kontrakt dostal od Utahu už loni. Michael Hrabal dal ale přednost škole, na jaře kvůli ní nejel ani na sraz reprezentace. „Jsem rád, že mám diplom v kapse, a teď už se můžu soustředit jen na svou hokejovou kariéru,“ vrací se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport jednadvacetiletý brankář. Na univerzitě Massachusetts vystudoval sportovní management, za tři sezony se vypracoval mezi špičku NCAA. Jednou se z něj může stát třeba nový Dominik Hašek.
Na tréninku krajánků ze zámoří v Říčanech ho předčil jen Adam Klapka, který se svými 203 centimetry měří ještě o dvě čísla víc. Michael Hrabal jako gólman v minulém ročníku NCAA převýšil všechny, vyhlásili ho nejlepším hráčem sezony ve východní konferenci. Končil v AHL, kde by měl v nové sezoně pokračovat a posunout se na další schod. „Chci hrát NHL, to je můj cíl,“ říká odchovanec pražské Hvězdy a dvakrát bronzový medailista ze šampionátu dvacítek.
Po úspěšném působení v NCAA přichází další fáze vaší kariéry. Nastal až teď správný čas udělat zase krok dopředu?
„Ano, nějak takhle jsem si to plánoval a podařilo se. Čeká mě hodně tvrdé práce. Myslím, že všechno mám ve svých rukou.“
V Utahu už jste si zachytal na farmě, kde byste měl začít sezonu. Jak vidíte svoje šance probít se nahoru?
„Co jsem s nimi mluvil, do budoucna se mnou počítají. Je mi teprve jednadvacet let, věřím, že mám hodně před sebou. Jak říkám, záleží na mně. Musí se dařit, musím makat a zlepšovat se každým dnem, každým rokem, každým zápasem.“
V klubu už působí Karel Vejmelka coby zavedená jednička. Může vám taky nějak pomoct?
„Je super, že tam bude další Čech, který mi může jako gólman pomoct. Můžu se od něj hodně učit, v NHL už nějakou dobu chytá. Ale nejvíc záleží na mně, jakou si vybojuju pozici.“