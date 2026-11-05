MS v hokeji žen U18 2027 Ostrava: program, skupiny, Češky, přijede Rusko?
- Mistrovství světa v hokeji žen do 18 let startuje 8. ledna 2027. Souboj o zlato uvidíme 16. ledna v 19:00.
- České hokejistky do 18 let vstoupí do turnaje 8. ledna ve 20:30 derby se Slovenskem.
- o rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu může na turnaji startovat i ruská reprezentace žen do 18 let. V Česku však platí zákaz víz pro ruské a běloruské sportovce. Více ZDE>>>
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Program – Skupiny – Tabulky
Vstupenky – Formát – Medaile
Kdy se hraje MS v hokeji žen do 18 let 2027?
Světový šampionát žen do 18 let se hraje od 8. do 16. ledna 2027. První zápas turnaje začíná 8. ledna v 10:00, ve kterém se utkají výběry Švédska a Švýcarska.
Kde se hraje MS v hokeji žen do 18 let 2027?
Mistrovství světa v hokeji žen do 18 let se vrací po dlouhých deseti letech do Česka. Turnaj se odehraje na zimním stadionu RT TORAX ARENA v Ostravě-Porubě. Česká reprezentace bude obhajovat bronz a před domácím publikem chce získat další cenný kov.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji žen do 18 let 2027?
- ČESKO vs. Slovensko, 8. 1., 20:30
- ČESKO vs. Maďarsko, 10. 1., 17:30
- Kanada vs. ČESKO, 11. 1., 20:30
Rusko na MS v hokeji žen do 18 let
V únoru 2022 vyřadila organizace IIHF Rusko ze všech soutěží kvůli invazi na Ukrajinu. Rusové se odvolali ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který rozhodl v jejich prospěch, a „sborná“ se tak opět může zúčastnit hokejových turnajů včetně mistrovství světa. Více ZDE>>>
V roce 2023 česká vláda uzákonila zákaz vydávání víz sportovcům z Ruska a Běloruska. Toto nařízení stále platí, což nedávno potvrdili prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Podle těchto pravidel by se tak šampionát v Ostravě neměl Rusek týkat. Článek budeme aktualizovat.
Program MS v hokeji žen do 18 let 2027
Datum
Zápas
Skupina
8. 1., 10:00
Švédsko – Švýcarsko
Skupina A
8. 1., 13:30
USA – Německo
Skupina A
8. 1., 17:00
Kanada – Maďarsko
Skupina B
8. 1., 20:30
ČESKO – Slovensko
Skupina B
9. 1., 13:00
Švédsko – Německo
Skupina A
9. 1., 17:30
Švýcarsko – USA
Skupina A
10. 1., 14:00
Slovensko – Kanada
Skupina B
10. 1., 17:30
ČESKO – Maďarsko
Skupina B
11. 1., 10:00
Německo – Švýcarsko
Skupina A
11. 1., 13:30
Maďarsko – Slovensko
Skupina B
11. 1., 17:00
USA – Švédsko
Skupina A
11. 1., 20:30
Kanada – ČESKO
Skupina B
Program Play off MS v hokeji žen do 18 let 2027
Čtvrtfinále
13. 01. 2027, 10:00
13. 01. 2027, 13:30
13. 01. 2027, 17:00
13. 01. 2027, 20:30
Semifinále
15. 01. 2027, 15:00
15. 01. 2027, 19:00
Zápasy o medaile
o 3. místo:
finále:
Program českých hokejistů na MS v hokeji 2027 naleznete ZDE >>>
Skupiny MS v hokeji žen do 18 let 2027
Skupina A
Německo, Švýcarsko, Švédsko, USA
Skupina B
ČESKO, Kanada, Maďarsko, Slovensko
Tabulky skupin A a B MS v hokeji žen do 18 let 2027
Skupina A
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina B
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ČESKO
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Maďarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Vstupenky na MS v hokeji žen do 18 let 2027
Vstupenky na domácí šampionát pořídíte přes oficiální stránky turnaje. Lístky koupíte buď na jednotlivé zápasy za 100 Kč, nebo v balíčku na dva duely, kdy cena vyjde na 200 Kč.
Formát MS v hokeji žen do 18 let 2027
- Celkově nastoupí osm národních týmů. Ty jsou rozdělené do dvou čtyřčlenných skupin, v nichž každý celek odehraje tři zápasy.
- Z obou skupin postoupí všichni čtyři do čtvrtfinále.
- Ve čtvrtfinále se týmy utkají podle tzv. křížového pravidla (1A–4B, 2A–3B, 3A–2B, 4A–1B).
- V semifinále nastoupí týmy podle výsledků ze základních skupin. Nejvýše nasazený vyzve nejníže nasazeného.
- Za vítězství v základní hrací době získá tým tři body, za výhru v prodloužení nebo po samostatných nájezdech dva body. Porážka v prodloužení či po nájezdech znamená jeden bod.
- Pokud nastane rovnost bodů u dvou týmů, rozhoduje vzájemný zápas. V případě vyššího počtu týmů se stejným bodovým ziskem rozhoduje minitabulka vzájemných utkání a další kritéria.
Kde sledovat MS v hokeji žen do 18 let 2027 živě?
Zatím není jasné, kdo odvysílá zápasy české hokejové reprezentace žen do 18 let. Jelikož jde o domácí šampionát, vysílací práva pravděpodobně získá veřejnoprávní stanice ČT sport. Streamy by měly běžet na platformě iihf.tv.
Česká nominace na MS v hokeji žen do 18 let 2027
Nominace zatím není známá. Článek budeme aktualizovat.
Medailisté MS v hokeji žen do 18 let
|Ročník
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2026
|USA
|Kanada
|ČESKO
|2025
|Kanada
|USA
|ČESKO
|2024
|USA
|ČESKO
|Kanada
|2023
|Kanada
|Švédsko
|USA
|2022
|Kanada
|USA
|Finsko
|V roce 2021 zrušeno kvůli pandemii C-19.
|2020
|USA
|Kanada
|Rusko
|2019
|Kanada
|USA
|Finsko
|2018
|USA
|Švédsko
|Kanada
|2017
|USA
|Kanada
|Rusko
|2016
|USA
|Kanada
|Švédsko
|2015
|USA
|Kanada
|Rusko
|2014
|Kanada
|USA
|ČESKO
|2013
|Kanada
|USA
|Švédsko
|2012
|Kanada
|USA
|Švédsko
|2011
|USA
|Kanada
|Finsko
|2010
|Kanada
|USA
|Švédsko
|2009
|USA
|Kanada
|Švédsko
|2008
|USA
|Kanada
|ČESKO