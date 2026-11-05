Předplatné

MS v hokeji žen U18 2027 Ostrava: program, skupiny, Češky, přijede Rusko?

České hokejistky do 18 let získaly na mistrovství světa ve Finsku bronzové medaile
České hokejistky do 18 let získaly na mistrovství světa ve Finsku bronzové medaileZdroj: x.com/narodnitymzen
České hokejistky do 18 let senzačně zdolaly v semifinále mistrovství světa Kanadu
České hokejistky získaly na mistrovství světa hráček do 18 let stříbro
Česká osmnáctka padla na MS s Kanadou 0:6, dva góly vstřelil syn Jaromeho Iginly
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Otakar Plzák
MS v hokeji do 18 let
Začít diskusi (0)
  • Mistrovství světa v hokeji žen do 18 let startuje 8. ledna 2027. Souboj o zlato uvidíme 16. ledna v 19:00.
  • České hokejistky do 18 let vstoupí do turnaje 8. ledna ve 20:30 derby se Slovenskem.
  • o rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu může na turnaji startovat i ruská reprezentace žen do 18 let. V Česku však platí zákaz víz pro ruské a běloruské sportovce. Více ZDE>>>

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Program Skupiny Tabulky 
Vstupenky Formát Medaile

Kdy se hraje MS v hokeji žen do 18 let 2027?

Světový šampionát žen do 18 let se hraje od 8. do 16. ledna 2027. První zápas turnaje začíná 8. ledna v 10:00, ve kterém se utkají výběry Švédska a Švýcarska.

Kde se hraje MS v hokeji žen do 18 let 2027?

Mistrovství světa v hokeji žen do 18 let se vrací po dlouhých deseti letech do Česka. Turnaj se odehraje na zimním stadionu RT TORAX ARENA v Ostravě-Porubě. Česká reprezentace bude obhajovat bronz a před domácím publikem chce získat další cenný kov.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji žen do 18 let 2027?

  • ČESKO vs. Slovensko, 8. 1., 20:30
  • ČESKO vs. Maďarsko, 10. 1., 17:30
  • Kanada vs. ČESKO, 11. 1., 20:30

Rusko na MS v hokeji žen do 18 let

V únoru 2022 vyřadila organizace IIHF Rusko ze všech soutěží kvůli invazi na Ukrajinu. Rusové se odvolali ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který rozhodl v jejich prospěch, a „sborná“ se tak opět může zúčastnit hokejových turnajů včetně mistrovství světa. Více ZDE>>>

V roce 2023 česká vláda uzákonila zákaz vydávání víz sportovcům z Ruska a Běloruska. Toto nařízení stále platí, což nedávno potvrdili prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Podle těchto pravidel by se tak šampionát v Ostravě neměl Rusek týkat. Článek budeme aktualizovat.

Program MS v hokeji žen do 18 let 2027

Datum

Zápas

Skupina

8. 1., 10:00

Švédsko – Švýcarsko

Skupina A

8. 1., 13:30

USA – Německo

Skupina A

8. 1., 17:00

Kanada – Maďarsko

Skupina B

8. 1., 20:30

ČESKO – Slovensko

Skupina B

9. 1., 13:00

Švédsko – Německo

Skupina A

9. 1., 17:30

Švýcarsko – USA

Skupina A

10. 1., 14:00

Slovensko – Kanada

Skupina B

10. 1., 17:30

ČESKO – Maďarsko

Skupina B

11. 1., 10:00

Německo – Švýcarsko

Skupina A

11. 1., 13:30

Maďarsko – Slovensko

Skupina B

11. 1., 17:00

USA – Švédsko

Skupina A

11. 1., 20:30

Kanada – ČESKO

Skupina B

Program Play off MS v hokeji žen do 18 let 2027

Čtvrtfinále

13. 01. 2027, 10:00

 

13. 01. 2027, 13:30

 

13. 01. 2027, 17:00

 

13. 01. 2027, 20:30

 

Semifinále

15. 01. 2027, 15:00

 

15. 01. 2027, 19:00

 

Zápasy o medaile

o 3. místo:
16. 01. 2027, 15:00

 

finále:
16. 01. 2027, 19:00

 

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2027 naleznete ZDE >>>

Skupiny MS v hokeji žen do 18 let 2027

Skupina A

Německo, Švýcarsko, Švédsko, USA

Skupina B

ČESKO, Kanada, Maďarsko, Slovensko

Tabulky skupin A a B MS v hokeji žen do 18 let 2027

Skupina A

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Německo000000:00
2.Švýcarsko000000:00
3.Švédsko000000:00
4.USA000000:00

Skupina B

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.ČESKO000000:00
2.Kanada000000:00
3.Maďarsko000000:00
4.Slovensko000000:00

Vstupenky na MS v hokeji žen do 18 let 2027

Vstupenky na domácí šampionát pořídíte přes oficiální stránky turnaje. Lístky koupíte buď na jednotlivé zápasy za 100 Kč, nebo v balíčku na dva duely, kdy cena vyjde na 200 Kč.

Formát MS v hokeji žen do 18 let 2027

  • Celkově nastoupí osm národních týmů. Ty jsou rozdělené do dvou čtyřčlenných skupin, v nichž každý celek odehraje tři zápasy.
  • Z obou skupin postoupí všichni čtyři do čtvrtfinále.
  • Ve čtvrtfinále se týmy utkají podle tzv. křížového pravidla (1A–4B, 2A–3B, 3A–2B, 4A–1B).
  • V semifinále nastoupí týmy podle výsledků ze základních skupin. Nejvýše nasazený vyzve nejníže nasazeného.
  • Za vítězství v základní hrací době získá tým tři body, za výhru v prodloužení nebo po samostatných nájezdech dva body. Porážka v prodloužení či po nájezdech znamená jeden bod.
  • Pokud nastane rovnost bodů u dvou týmů, rozhoduje vzájemný zápas. V případě vyššího počtu týmů se stejným bodovým ziskem rozhoduje minitabulka vzájemných utkání a další kritéria.

Kde sledovat MS v hokeji žen do 18 let 2027 živě?

Zatím není jasné, kdo odvysílá zápasy české hokejové reprezentace žen do 18 let. Jelikož jde o domácí šampionát, vysílací práva pravděpodobně získá veřejnoprávní stanice ČT sport. Streamy by měly běžet na platformě iihf.tv.

Česká nominace na MS v hokeji žen do 18 let 2027

Nominace zatím není známá. Článek budeme aktualizovat.

Medailisté MS v hokeji žen do 18 let

Ročník1. místo2. místo3. místo
2026USAKanadaČESKO
2025KanadaUSAČESKO
2024USAČESKOKanada
2023KanadaŠvédskoUSA
2022KanadaUSAFinsko
V roce 2021 zrušeno kvůli pandemii C-19.
2020USAKanadaRusko
2019KanadaUSAFinsko
2018USAŠvédskoKanada
2017USAKanadaRusko
2016USAKanadaŠvédsko
2015USAKanadaRusko
2014KanadaUSAČESKO
2013KanadaUSAŠvédsko
2012KanadaUSAŠvédsko
2011USAKanadaFinsko
2010KanadaUSAŠvédsko
2009USAKanadaŠvédsko
2008USAKanadaČESKO

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů