Zpověď manželky cyklisty Kreuzigera: recept na rodinu i lívance. Proč miluje Kanáry? | iSport.cz

MICHAELA KRUZIGEROVÁ * 22.7.1980

vystudovala právnickou fakultu

v roce 2012 se provdala za cyklistu Romana Kreuzigera

manželé mají dvě dcery - Viky (5) a Aničku (2)

spolu s manželem založila projekt Grupeto - exkluzivní klub spojující hobby cyklisty a profesionální jezdce

O vás se ví, že jste vášnivou cyklistkou. Bylo tomu tak i před tím, než jste poznala manžela, nebo vás k tomuto sportu přivedl právě on?

"Cyklistice jsem vždy fandila. Jezdila jsem na horském kole, sledovala jsem Tour i souboj o bílý dres Romana s Andy Schleckem. Propadla jsem jí ale až s manželem. Nejdříve jsem dostala nové horské kolo, které mi po půl roce ukradli z garáže. Byla tam tehdy všechna kola mého manžela a paradoxně ukradli jen moje. Bylo to už na konci sezony, tak jsme chtěli s koupí dalšího počkat až na nové modely. Manžel mi tedy mezitím půjčil na vyzkoušení jedno z jeho silničních kol. A bylo vystaráno. Od té doby na silničky nedám dopustit."



Jaké jsou podle vás výhody silničního kola?

"Hned po první jízdě jsem zjistila, že je to něco úplně jiného, člověk ujede více kilometrů a podívá se mnohem dál. Na horské kolo jsem ale rozhodně nezanevřela. Jezdím na něm spíše na jaře nebo na podzim, když není úplně teplé počasí. V lese se totiž více schováte a zahřejete. Nejsem však tak technicky zdatná, takže se na něm více natrápím."

Pár se vzal v roce 2012. • Foto Instagram

"Obvykle jezdívám dvě až tři hodiny, což znamená, že najedu 50 až 70 kilometrů. Záleží na tom, jestli jde o hornatý nebo rovinatý terén. Občas zařadím i delší tréninky, ale to se odvíjí především od volného času. Mám dvě děti a nemůžu na kole trávit každou chvíli.""Jednoznačně Gran Canaria. Jezdíme tam s manželem pravidelně v průběhu zimy už sedm let. Bydlíme vždy v resortu Anfi, kde máme k dispozici pohodlný apartmán, takže se tam cítíme jako doma. Manžel tam má k dispozici maséra, posilovnu a pro mě s dětmi je tam také spousta aktivit. Většinou s námi jezdí moji rodiče nebo maminka kamarádky, kteří nám pomáhají s dětmi. Díky tomu si tam můžu na kole zajezdit i já."

Čím vás, co se týče cyklistiky, nadchly právě Kanárské ostrovy?

"Mají tu výhodu, že je tam počasí stejné v podstatě celý rok. Je pravda, že tu nenajdete moc rovinu a když už ano, máte téměř jistotu, že proti vám bude foukat vítr. Ale i tak jsou ostrovy oblíbeným místem nejen pro nás, ale i pro řadu dalších cyklistů. Vnitrozemí Gran Canarie je nádherné, sopečné a hornaté. Na každé trase máme oblíbená místa, kde si dáme kávu a něco dobrého k jídlu. Lidé na Kanárech jsou zvyklí na cyklisty, respektují je a při předjíždění jim poskytují dostatek prostoru."

TIPY MICHAELY KREUZIGEROVÉ NA CYKLOVÝLETY PO ČESKU 1. Obtížnější trasa

délka: 73,3 km

nastoupáno: 1 279 výškových metrů

Ostrov - Květná - Maroltov - Krásný les - Meluzína - Klínovec - Boží Dar - Nové Město - Mariánská - Merklín - Odeř - Děpoltovice - Nivy - Otovice - Velký Rybník - Hroznětín - Ostrov 2. Středně obtížná trasa

délka: 48,9 km

nastoupáno: 474 výškových metrů

Plzeň - Záluží - Horní Bříza - Trnová - Lóza - Horní Bělá - Vrtbo - Zahrádka - Nekmíř - Tatiná - Žilov - Horní Bříza - Plzeň 3. Trasa vhodná pro rodiny s dětmi

délka: 4,6 km

Plzeň - Globus - lesem do Chotíkova - povinná zastávka v Cyklobufetu Štuperk a po stejné cestě zpět

Michaeliným oblíbeným místem pro cyklistiku jsou Kanárské ostrovy. • Foto Instagram

Manžel mívá časté tréninky, na programu jsou také závody… Zbývá tak vůbec někdy čas a energie i na společné cyklo výlety s rodinou?

"V našem životě hraje cyklistika významnou roli. Obě dcery jsou od mala zvyklé na to, že táta vyráží na tréninky a my se zase jezdíme dívat na jeho závody. Přirozeně tak chtějí na kole také jezdit. Viky je pět let a Aničce teprve dva, takže to zatím na žádné velké cyklistické výlety není. Jezdíme spolu ale pravidelně do lesů v okolí Plzně směrem na Chotíkov, s pravidelnou zastávkou v Cyklobufetu na Štuperku. Anička zatím jezdí v sedačce, ale Viky už nějaký kilometr ujede. Já zase jezdívám s manželem, když mívá volnější trénink. Odjedu s ním většinou zhruba jen jeden a půl hodiny, víc bohužel nezvládnu."

Nedávno jste se rozhodla na vlastní kůži vyzkoušet, co musí v přípravě na závod podstupovat váš manžel. Co všechno jste tedy musela zvládnout?

"Minulý rok na podzim jsem se rozhodla, že zkusím jet svůj první závod na silničním kole, a to v Itálii v Dolomitech. Maratona dles Dolomites je jedním z největších závodů pro amatérské cyklisty, kterého se účastní na devět tisíc závodníků. Závod je velmi náročný, a to nejen délkou tras, ale také nastoupanými metry. Například nejkratší trasa, kterou jsem v závodě absolvovala já, je dlouhá 57 kilometrů a nastoupáte při ní 1 700 výškových metrů. Při přípravě jsem se tedy rozhodla, že to zkusím jako manžel. Vše samozřejmě s ohledem na to, že jsem také maminka dvou dětí. V lednu jsme celá rodina odjeli na Kanárské ostrovy a manžel mi na celé tři týdny našeho pobytu napsal tréninkový program. Já jsem poctivá a předepsaný tréninkový plán jsem bezezbytku plnila. Ale Roman přecenil mé síly a mě z vyčerpání po dvou týdnech skolila nemoc. V březnu jsme se sešli s nutriční poradkyní Janou Žídekovou a Alešem Kroužeckým ze sportovní kliniky WinPeaks, kteří začali manželovi pomáhat se stravou. Pod odborný dohled přibrali i mě a pomáhali mi s tréninky."

Jak závod nakonec dopadl?

"Závod se jel na začátku července. Musím se přiznat, že prvních pár kilometrů se mi moc nelíbilo, protože se ho účastní velký počet lidí a namotivovaní závodníci se hned po startu hrnou dopředu. Po prvním kopci se ale vše uklidnilo, závodníci si našli své pozice i tempo a já už si pak závod až do konce opravdu užila. Dokončila jsem ho celkově na 58. místě a ve své kategorii jsem byla 19. Atmosféra mě nadchla a příští rok bych ho chtěla jet určitě znovu. Tentokrát bych však ráda zvolila delší trasu."



Michaela letos absolvovala závod silničních kol v Dolomitech. • Foto Instagram

Jaké sporty kromě cyklistiky ještě provozujete?

"Dříve jsem hrála basket, ale bohužel mám hodně špatná kolena a musím je šetřit. V zimě ráda lyžuji, což tedy není ideální, ale zatím to zvládám. V průběhu celého roku chodím do posilovny, ale nezvedám žádné těžké váhy. Většinou chodím cvičit s trenérkou Gábinou Fantovou, která mi vymýšlí pestré tréninky s TRX, bosu a jinými pomůckami, které do posilování zapojují více svalových skupin. Většinou cvičí se mnou a navzájem se povzbuzujeme, to mě baví."



Řešíte nějak i svou stravu?

"Stravu řeším hodně kvůli Romanovi. Nechce se mi vařit pro každého člena rodiny zvlášť, a tak jíme všichni to, co on. Jsou to zdravé věci jako například bílé maso, hodně zeleniny, quinoa nebo třeba skyry."