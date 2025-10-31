Karjala Cup 2025: program a výsledky. Kdy hrají Češi?
Už 6. listopadu začíná další hokejová reprezentační sezona, která tradičně odstartuje Karjala Cupem v rámci Euro Hockey Tour. Turnaje pojmenovaného po hlavním sponzorovi, finském pivovaru Karjala, se zúčastní reprezentační týmy Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Loni svěřenci Radima Rulíka obsadili 2. místo. V článku najdete kompletní program a výsledky Karjala Cupu. Sledujte Karjala Cup živě.
Program a výsledky Karjala Cupu 2025
|Datum
|Čas
|Dějiště
|Zápas
|čtvrtek 6. listopadu
|17:30
|Tampere
|Švýcarsko - Finsko
|19:00
|Ängelholm
|Švédsko - ČESKO
|sobota 8. listopadu
|12:00
|Tampere
|Švédsko - Švýcarsko
|16:00
|Tampere
|Finsko - ČESKO
|neděle 9. listopadu
|12:00
|Tampere
|ČESKO - Švýcarsko
|16:00
|Tampere
|Finsko - Švédsko
Kde sledovat Karjala Cup 2025 v TV?
Všechny zápasy české hokejové reprezentace vysílá v přímém přenosu stanice ČT sport.
Průběh zápasů můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
Nominace Česka na Karjala 2025
Trenér Rulík má za sebou první nominaci po neúspěšném mistrovství světa, v níž momentálně chybí Roman Červenka a Ondřej Kaše, kteří ještě nejsou v ideální formě po zranění. Jinak trenér vsadil na osvědčená jména, která by měla bojovat o nominaci na únorové olympijské hry.
Nominace Finska na Karjala Cup 2025
Domácí Suomi s trenérem Anttim Pennanenem budou chtít obhájit loňské vítězství v Karjala Cupu. V brance se spoléhá na osvědčenou dvojici Emila Larmiho a Harriho Säteriho, kteří byli součástí týmu i z minulého roku. Přesto se soupiska výrazně obměnila a z předešlého ročníku je součástí reprezentačního celku pouze deset hráčů.
|Brankáři
|Emil Larmi (Färjestad BK), Harri Säteri (Biel)
|Obránci
|Rasmus Rissanen (Linköping HC), Mikko Lehtonen (ZSC Lions), Oskari Laaksonen (Biel - Bienne), Rami Määttä (Ässät), Vili Saarijärvi (Geneve - Servette), Santtu Kinnunen (SCL Tigers), Santeri Hatakka (HV71), Sami Vatanen (JYP), Julius Honka (Rapperswil - Jona), Jesper Mattila (Tappara)
|Útočníci
|Otto Kivenmäki (SaiPa), Jesse Puljujärvi (Geneva - Servette), Waltteri Merelä (SC Bern), Patrik Puistola (Örebro HK), Jere Innala (Frölunda HC), Arttu Ruotsalainen (Frölunda HC), Henri Nikkanen (SalPa), Toni Rajala (Biel - Bienne), Eemil Erholtz (Kärpät), Jan-Mikael Järvinen (Ässät), Markus Nurmi (Luleå HF), Sakari Manninen (Geneve-Servette), Benjamin Korhonen (KalPa), Leevi Tukiainen (JYP), Saku Mäenalanen (SCL Tigers)
Nominace Švédska na Karjala Cup 2025
Tre Konor s trenérem Samem Hallamem se vydají na Karjalu opět s kapitánem Nicklasem Bäckströmem, který v reprezentaci zúročuje svoje dlouholeté zkušenosti z NHL. Historii v nejlepší hokejové soutěži světa mají i obránci Jacob Larsson a Eric Brännström, kteří rovněž budou patřit k oporám švédského celku. Debut si odbudou hráči Felix Nilsson a Isac Hedqvist.
|Brankáři
|Arvid Holm (Rögle BK), Jacob Johansson (Timrå IK)
|Obránci
|Axel Andersson (Brynäs IF), Jacob Larsson (Rapperswil-Jona), Robert Hägg (Brynäs IF), Erik Brännström (Lausanne HC), Anton Lindholm (SC Bern), Gabriel Carlsson (Färjestad BK), Tim Heed (Ambri-Priotta), Joel Persson (Växjö Lakers)
|Útočníci
|Isac Hedqvist (Luleå HF), Nicklas Bäckström (Brynäs IF), Marcus Sörensen (Fribourg-Gottéron), Max Friberg (Frölunda HC), Christoffer Ehn (Linköping HC), Anton Bengtsson (Rögle BK), Andreas Wingerli (EV Zug), Felix Nilsson (Rögle BK), Rickard Hugg (Skellefteå AIK), Rasmus Asplund (HC Davos), Linus Johansson (Färjestad BK), Marcus Sylvegård (Biel-Bienne), Jesper Frödén (ZSC Lions), Jacob De La Rose (Fribourg-Gottéron)
Nominace Švýcarska na Karjala Cup 2025
Výběr Patricka Fischera nabízí ostřílené hráče z reprezentačních bitev. Dvojnásobní vicemistři světa z posledních dvou mistrovství chtějí na Karjale pokračovat v pozitivním růstu a připravit se co nejlépe na únorové olympijské hry, kde by chtěli vybojovat historický úspěch. Hned osm hráčů bylo nominováno z týmu HC Davos.
|Brankáři
|Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron)
|Obránci
|Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora, Lukas Frick, Nico Gross, Sven Jung (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC)
|Útočníci
|Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy, Attilio Biasca, Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Fabrice Herzog (EV Zug), Ken Jäger, Théo Rochette (Lausanne HC), Tino Kessler, Simon Knak, Valentin Nussbaumer (HC Davos), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Jonas Taibel, Tyler Moy (SCR Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)
Vítězové Karjala Cupu od zavedení EHT
|Ročník
|Pořadí
|2024/25
|1. Finsko, 2. ČR, 3. Švýcarsko, 4. Švédsko
|2023/24
|1. ČR, 2. Švédsko, 3. Finsko, 4. Švýcarsko
|2022/23
|1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. ČR, 4. Finsko
|2021/22
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2020/21
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
|2019/20
|1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko
|2018/19
|1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2017/18
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. ČR, 6. Švýcarsko
|2016/17
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švédsko
|2015/16
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2014/15
|1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2013/14
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2012/13
|1. ČR, 2. Finsko, 3. Rusko, 4. Švédsko
|2011/12
|1. Rusko, 2. Finsko, 3. ČR, 4. Švédsko
|2010/11
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2009/10
|1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2008/09
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
|2007/08
|1. Rusko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Finsko
|2006/07
|1. Rusko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Finsko
|2005/06
|1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR
|2004/05
|1. Finsko, 2. Švédsko, 3. ČR, 4. Rusko
|2003/04
|1. Finsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Švédsko
|2002/03
|1. Finsko, 2. ČR, 3. Švédsko, 4. Rusko
|2001/02
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. ČR
|2000/01
|1. Finsko, 2. Švédsko, 3. Rusko, 4. ČR
|1999/00
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko
|1998/99
|1. Finsko, 2. Rusko, 3. ČR, 4. Švédsko
|1997/98
|1. Švédsko, 2. ČR, 3. Rusko, 4. Finsko