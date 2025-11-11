České rekordy v NBA: Krejčí i král pod oběma koši. Kdo ale jinak vládne?
Chtělo by se říct konečně! Kouč Atlanty Quin Snyder poskytl Vítu Krejčímu dostatek času na palubovce v zápase proti Los Angeles Clippers (105:102). A český rozehrávač vytvořil nové české rekordy. Nasázel 28 bodů, což dosud nedokázal žádný Čech, rekord držel Tomáš Satoranský s 27 body. Zároveň Krejčí proměnil osm trojek, což je taky český unikát mezi zámořskou smetánkou. Jak vypadají další rekordy s českou vlaječkou v NBA?
Nejvyšší odehraný čas v jednom utkání
Tomáš Satoranský (Washington Wizards)
48:07 proti Phoenixu
Výhra 149:146 po prodloužení (22. prosince 2018)
Tohle je rekord, který se bude těžko překonávat. Satoranský si totiž zahrál v zápase, ve kterém rozhodlo až třetí prodloužení. Dva jeho spoluhráči dokonce hráli přes padesát minut. Satoranský v tomto klání posbíral taky 17 bodů, 9 asistencí a 4 doskoky. Kdybychom hledali zápas nejvyšší minutáží českého hráče ukončený v základní hrací době, rovněž by vládl Satoranský. Proti Los Angeles Lakers v téže sezoně odehrál 45 minut a 37 sekund. Pomohl tak při výhře 128:110 ubránit slovutného LeBrona Jamese.
Nejvíce doskoků v jednom utkání
Jan Veselý (Washington Wizards)
12 doskoků proti Clevelandu
Výhra 96:85 (25. dubna 2012)
V defenzivně laděném utkání vládl pod oběma koši. Nikdo v utkání si nepřipsal více doskoků, přitom Veselý čelil Tristanu Thompsonovi. Český pivot přidal v zápase 7 bodů a asistenci. Na sklonku sezony si tenkrát Wizards připsali pátou výhru v řadě, což klub nezažil pět let. Veselý hrál ve Washingtonu v době, kdy se totiž příliš nedařilo. V několika utkáních si potom ostravský rodák připsal 11 doskoků, ale počin ze své premiérové sezony v dresu Washingtonu už nikdy v NBA nepřekonal.
Nejvíce asistencí v jednom utkání
Tomáš Satoranský (Chicago Bulls)
14 asistencí proti Dallasu Mavericks
Prohra 110:118 (6. ledna 2020)
Byl to zápas Luky Dončiče. Tehdy dvacetiletý slovinský supertalent si připsal triple double, ale Satoranský jako dispečer Bulls jeho Dallasu zle zatápěl. Bohužel to českému rozehrávači moc nešlo při střelbě, trefil se jen třikrát z dvanácti pokusů. Měl tak v utkání nejnižší procentuální úspěšnost střelby z hráčů Chicaga. I tak to ale pro něj byl double double, protože i díky trestným hodům nakonec nastřádal 11 bodů. Toto utkání však je výjimečné právě asistencemi.
Nejvíce odehraných zápasů v NBA
Tomáš Satoranský
388 zápasů v letech 2016-2022
Kromě Washingtonu a Chicaga NBA okusil také v New Orleans a velmi krátce v San Antoniu. Nejpodařenější sezonou z osobního hlediska pro Satoranského byl nejspíš ročník 2019-20. V dresu Chicaga Bulls naskočil do 65 zápasů, z toho v 64 případech v základní pětce. Dával téměř 10 bodů na zápas a v průměru počítal přes 5 asistencí. Celkem šestnáctkrát naskočil do zápasu play off. To je také český rekord. Kromě něj z Čechů zasáhl do vyřazovacích bojů v NBA pouze Jiří Welsch v osmi případech. Jiří Zídek, Jan Veselý a Vít Krejčí to štěstí neměli.
Počet zápasů českých hráčů v NBA
1.Tomáš Satoranský 388
2. Jiří Welsch 247
3. Jan Veselý 162
4. Vít Krejčí 145
5. Jiří Zídek 135