Neměl výsledky, přesto povýšil. Na tlak zvenčí koule máme, věří nový kouč Zlína
Jste beznadějně poslední v juniorské extralize? Fajn, povýšíme vás! Půjdete zachránit seniorské „áčko“ v Maxa lize. Poněkud bizarní výměnu trenérů provedli ve Zlíně. Jak už deník Sport a web iSport včera informovaly, prvoligové Berany převzali po odvolaném duu Ján Pardavý-Richard Kapuš koučové neúspěšné juniorky Martin Janeček (51) a Martin Hamrlík (52). „V kabině vidím spoustu zkušenosti, kvality a potenciálu do budoucna,“ sdělil Janeček.
Juniorka Zlína vyhrála v sezoně z devatenácti utkání pouhé tři. V tabulce se dívá na předposlední Spartu s odstupem hrozivých dvanácti bodů, a to má ještě odehráno o jeden zápas víc. Šílená bilance. Přesto se jejich trenéři Janeček s Hamrlíkem dočkali posunu do seniorské Maxa ligy.
Kluboví šéfové jim svěřili soužící se výběr, u něhož neuspěli Slováci Pardavý a Kapuš.
V úterý už vedli jejich nástupci trénink a ve středu je čeká premiéra proti čtvrtému Přerovu. „Seběhlo se to rychle a hekticky, proto byl první trénink jednoduchý. Bylo to o strašně krátkém časovém horizontu. Skočili jsme do toho s kolegou během chvilky. Ale tu soutěž známe,“ líčil jednapadesátiletý Janeček, jenž vedl v soutěži mimo jiné Prostějov a dříve působil jako asistent Františka Výborného ve Spartě.
Ustojím to. Hráči musí zvednout prapor
Nabídku k přesunu od juniorky přijal prakticky bez váhání. „Přišli jsme k hráčům, kteří mají obrovskou kvalitu. Malinko jsme přemýšleli, zodpovědnost je obrovská. Na druhou stranu je to džob, který se neodmítá,“ prohlásil bývalý obránce. Stejnou pozici měl na ledě také jeho parťák Hamrlík, jeden ze zlínských legend.
„Cítím, že klub teď potřeboval pomoct. Já to ustojím,“ ujistil Janeček, jenž bude fungovat jako hlavní kouč. „Nejdůležitější je, abychom si na sebe ten největší tlak vytvářeli my sami a poctivě pracovali. Věřím, že se mentální stránka týmu nakopne. Teď jsou na řadě hráči, aby zvedli prapor. Myslím, že na tlak zvenčí koule máme,“ dodal sebevědomě.
Vedení Beranů z tíživé situace osobní zodpovědnost nevyvodilo. Ve funkci zůstává i sportovní manažer Jan Srdínko (nejspíš nedotknutelný), který byl dokonce jedním z adeptů na pozici trenéra. Na střídačce už ostatně byl v nedávném derby se Vsetínem, které Zlínští prohráli v nájezdech.
„Situace nikoho v klubu netěší. Po sérii špatných výsledků potřebujeme tým nastartovat a dát mu nový impuls. Na současných výsledcích se podílí více faktorů, včetně výkonů hráčů, kteří si musí uvědomit svou odpovědnost,“ reagoval Srdínko, jeden ze stavitelů kádru. „Myslím, že kolegové přede mnou odváděli výbornou práci. Nebudeme na ně svádět, v jaké jsme nyní situaci,“ řekl Janeček, jenž netuší, na jak dlouho s ním a Hamrlíkem klub pro áčko počítá.
Rozhodnou výsledky. „Na zápasy jsem chodil a viděl jsem, že týmu chybí hlad do brány,“ upozornil na jednu ze slabin Beranů, kteří prohráli čtyřikrát v řadě. Už na středu chystá šanci pro mladíky. Proti Přerovu nastoupí Adam Hamrla a Martin Holba.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|14
|2
|1
|3
|67:37
|47
|2
Kolín
|20
|10
|1
|3
|6
|57:45
|35
|3
Litoměřice
|20
|10
|1
|2
|7
|66:55
|34
|4
Přerov
|20
|9
|3
|1
|7
|52:50
|34
|5
Jihlava
|18
|9
|2
|1
|6
|43:40
|32
|6
Vsetín
|20
|5
|7
|2
|6
|61:57
|31
|7
Poruba 2011
|19
|8
|1
|2
|8
|54:48
|28
|8
Třebíč
|20
|7
|2
|3
|8
|48:56
|28
|9
Tábor
|20
|7
|1
|4
|8
|57:60
|27
|10
Zlín
|20
|7
|2
|2
|9
|51:59
|27
|11
Sokolov
|20
|3
|7
|2
|8
|47:62
|25
|12
Frýdek-M.
|20
|6
|1
|4
|9
|54:59
|24
|13
Chomutov
|19
|6
|0
|4
|9
|46:57
|22
|14
Pardubice B
|20
|4
|3
|2
|11
|45:63
|20
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup