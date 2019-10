Jak trénuje Messi a spol.? Bago, GPS monitoring i celerové smoothie | iSport.cz

Exkluzivní partner Barcelony zveřejnil druhý ze čtyř dílů dokumentární série, která nahlíží pod pokličku přípravy hráčů katalánského velkoklubu. Video, které bylo publikováno v minulém týdnu, zachytilo fotbalisty Barcy na jejich tréninkové základně Ciutat Esportiva vzdálené zhruba patnáct minut autem od Camp Nou.

„Hráči jdou před každým tréninkem do posilovny. Tady se rozehřejí a provedou preventivní cvičení, která pro ně sestavil medicínský tým,“ popisuje jejich rutinu kondiční trenér Josep Antonio Pozanco. Hráči v posilovně nevyužívají stroje, ale nejrůznější pomůcky, s kterými provádí dynamická cvičení. Posilovna je vybavena například odporovými gumami, bosu, medicinbaly nebo pěnovými válci.

Poté, co skončí v posilovně, přesouvají se na hřiště. Mezi nedílnou součást každého tréninku patří hra zvaná Rondo, která je v Česku známá spíše pod označením Bago. Při tomto průpravném cvičení se hráči rozestavení do kruhu a přihrávají si míč. Uvnitř kruhu jsou další dva, kteří se jim balón snaží sebrat. V momentě, kdy se jim to podaří, mohou se vystřídat.

„Je to velmi užitečné cvičení. Hráči musí rychle přečíst, co chce ten druhý udělat a současně by měli mít stále přehled o tom, kde je balón,“ říká technický trenér týmu Joan Barbará. Kromě Ronda jsou součástí každého tréninku i hry na nácvik správného postavení a krátké zápasy na zmenšeném hřišti.

Mezi nedílnou součást každého tréninku patří hra zvaná Rondo, která je v Česku známá spíše pod označením Bago. • Foto Youtube Beko

Pohyb na hřišti hráčů Barcelony je důkladně monitorován. Zjištěná data pak pomáhají určit, v jaké oblasti by se každý z nich měl zlepšit. „Máme dva pracovníky, kteří tráví hodiny analyzováním GPS dat. Já následně tyto informace konzultuju s naším lékařským týmem, díky čemuž u hráčů můžeme předcházet zranění,“ vysvětluje Pozanco.

Na videu je vidět, jak GPS trenér Edu Pons, který dohlíží na monitorování výkonu hráčů pomocí moderních technologií, rozdává svým svěřencům speciální vesty. Do malé kapsy, která se nachází na zádech, jim vkládá GPS tracker. Ten po tréninku hráči opět odevzdávají, aby z nich mohla být stažena potřebná data.

„Před osmi až deseti lety byly informace, které dnes získáváme z GPS trackeru, stanoveny pouze na základě intuice. Všechny tyto podrobné statistiky, jenž máme v současné době k dispozici však vypovídají pouze o fyzické kondici hráčů. My ale zohledňujeme i jejich vlastní pocit, protože ten je důležitější než cokoliv jiného,“ zdůrazňuje Pozanco.

Při tréninku mají na sobě hráči speciální vesty s GPS trackerem, který monitoruje jejich výkon. • Foto Youtube Beko

Po hodině a půl tréninku na intenzivním španělském slunci přichází čas na pauzu a doplnění potřebných živin. Potem totiž odchází z těla nejen voda, ale také minerální látky. Záběry ukazují, jak týmoví specialisté na výživu připravují ovocné smoothie.

Podle odbornice na stravování Tony Lizarraga mají hráči tendenci vybírat si drinky podobně jako děti - dávají přednost líbivým barvám před chutí. „Zelená barva je vždy dobrou volbou. Připravujeme pro ně například smoothie z celeru, špenátu, zeleného jablka, hrušky a citronu. Zní to možná trochu zvláštně, ale je to vynikající,“ dodala manažerka Marta Miguel.

Kromě fyzické přípravy je ve slavném španělském klubu kladen také velký důraz na budování týmového ducha a pevných přátelských vztahů mezi hráči. GPS trenér Edu Pons proto vymyslel speciální cvičení, která mají za úkol hráče zdokonalit nejen po technické stránce, ale také rozvíjet vztahy mezi nimi. „Cokoliv vám řeknu, uděláte naopak. Když řeknu skočte dopředu, skočíte dozadu. Je to jednoduché,“ vysvětluje v dokumentárním videu svým svěřencům princip hry.

Následně se hráči rozestaví do kruhu, chytnou se za ruce a podle instrukcí svého trenéra plní všechny jeho pokyny naopak. Kdo se splete, musí za trest dělat kliky. panuje dobrá atmosféra, hráči se skvěle baví a navzájem se popichují. Na závěr hry si všichni společně zatleskají.

Hráči se drží za ruce a plní pokyny svého trenéra naopak. • Foto Youtube Beko

Těžko byste hledali fotbalového fanouška, který by neznal jména jako Messi, Suárez, Griezmann nebo Piqué. Na fotbalových výsledcích Barcelony se však podílí také další, i když méně známá, jména.

„Máme hlavního trenéra, jeho asistenta, technického trenéra, trenéra golmanů, kondičního trenéra, silového trenéra a 3 analytiky, kteří monitorují výkony hráčů. Před patnácti lety tu byl pouze hlavní trenér, asistent a kondiční trenér. Neměli jsme dokonce ani trenéra golmanů,“ srovnává Pozanco velikost týmu, který se staral o fyzickou přípravu hráčů dříve a dnes.

„I ti nejtalentovanější fotbalisté ví, že k tomu aby byli úspěšní, na sobě musí za pomoci trenérů tvrdě pracovat. Bez toho by to na této vrcholové úrovni nebylo možné,“ uzavírá.