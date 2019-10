Cyklista neustál atak antilopy. Skok zachytila kamera druhého jezdce

Nebezpečí není radno brát na lehkou váhu, následkem takového střetu nejsou jen krkvavé šrámy včetně pár stehů, ale v důsledku pádu se můžete i vážněji zranit, proto si dávejte pozor, pokud vyrážíte za sluncem například do Sydney. Jak takový "nálet" vypadá? Zkuste si do googlu zadat "magpie attack" nebo si prolistovat stránky s příběhy, mapou i statistikami magpiealert.com .

Ani za velkou louží není bezpečno. Přesvědčil se o tom muž, který si šel letos v únoru zaběhat v přírodním parku na úpatí hory Horsetooth (Koňský zub) asi sto kilometrů severně od Denveru, kde ho napadla puma. Zachoval se správně a přežil, takže jak na to? Při běhu zaslechl podezřelý zvuk. Když se otočil, spatřil pumu, která na něj zaútočila. Začala jej kousat a drápat do obličeje, zad, nohou a paží. Muži se nicméně podařilo šelmu "v sebeobraně" holýma rukama uškrtit. Pumu, která na muže zaútočila, označili správci parku za "nedospělou". Podle všeho jí nebyl ani rok a šlo zřejmě o samce, který vážil odhadem 36 kilogramů.

Medvěd, Amerika

Vraťme se do Ameriky, kde žijí medvědi. Jelikož jich pár máme i u nás, není od věci omrknout, jak takové setkání může proběhnout. O velkém štěstí může mluvit cyklistka Van Den Meerová, která často si říkala, že má smůlu na medvědy, tedy že se vášnivé horské bikerce nedaří medvěda zahlédnout. "Asi se přede mnou schovávají", vtipkovala pro web cbc.ca.

Když si v červnu tohoto roku jela vyčistit hlavu na kolo, spatřila medvědů hned několik a jeden se dokonce rozhodl, že se podívá na Sierru Van Den Meerovou zblízka. Stalo se to naštěstí blízko Jižní Klondike Highway, kde tou dobou proudilo množství aut. Van Den Meerová vypověděla, že když zahlédla grizzlyho přes rameno, škrábala se v tu chvíli do kopce. Rozhodla se otočit jen pro případ, že by potřebovala prchat. To se ukázalo jako dobrý nápad, protože medvěd se rozhodl pronásledovat bikerku dolů z kopce. V tu chvíli ze zatáčky vyjel minivan s pozornou šoférkou. Prudce zrychlila a medvěd odběhl do příkopu. Řidička chytila Van Den Meerovou za rameno a popotáhla dalších 200 nebo 300 metrů, dokud se necítila bezpečně.

Grizzly, kterého u nás nepotkáte, vyvine rychlost maximálně 50 kilometrů v hodině, a tak při sjezdu na kole z kopce je malá šance mu uniknout. Medvěd hnědý je na tom podobně a toho už u nás potkat můžete. V každém případě rada webu selmy.cz je, nekoukat se do očí, mluvit hlubokým klidným hlasem a pomalu se vzdálit.