Šampionka v dráhové cyklistice se narodila jako muž. Kritizuje ji i Martina Navrátilová

Rachel McKinnonová vyhrála tento měsíc zlato ve sprintu na mistrovství světa v dráhové cyklistice ve věkové kategorii 35 až 39 let. Její vítězství však budí rozpaky. Rachel se totiž původně narodila v mužském těle. Proti vítězství trans gender cyklistky vystoupila také tenisová legenda Martina Navrátilová.

Sedmatřicetiletá cyklistka Rachel McKinnonová slavila v minulém týdnu svůj v pořadí již druhý titul na mistrovství světa. Stejně jako minulý rok vyvolal i letos její úspěch řadu otazníků. Mělo by být ženám, které se původně narodily v mužském těle umožněno startovat s ostatními závodnicemi?

Její soupeřka Dawn Orwicková dala svůj názor jasně najevo už během slavnostního ceremoniálu. Na protest neobejmula novopečenou šampionku okolo pasu, jak bývá zvykem, a ruku raději schovala za záda.

Dawn Orwicková dala svůj názor na vítězství transgender cyklistky najevo jasně. • Foto Profimedia

Proti úspěchu ženy, která se narodila jako muž veřejně vystoupily i další sportovkyně, a to nejen z oblasti cyklistiky. V loňském roce vyjádřila svůj nesouhlas s vítězstvím kanadské cyklistiky také držitelka osmnácti grandslamů Martina Navrátilová.

"McKinnonová zdůrazňuje, že při testování u ní byly hladiny testosteronu v mezích stanovených správním orgánem světové cyklistiky. Nicméně při výšce přes 180 centimetrů a váze okolo 144 kilo, má podstatnou výhodu nad svými soupeřkami v množství svalové hmoty," uvedla Navrátilová.

McKinnová však nevidí na svém vítězství nic nespravedlivého a tyto reakce považuje za jasný projev transfobie. „Splňuji všechny předpisy pro to, abych mohla soutěžit, a to včetně pravidelného předkládání testů sledujících hladinu testosteronu. Ta je však v mém těla tak nízká, že je to téměř nezjistitelné,“ obhajuje se cyklistka.

V roce 2015 vydal Mezinárodní olympijský výbor pokyny, které transgender ženám umožňují soutěžit v ženských kategoriích podle specifických hodnot jejich testosteronu. Kanadská cyklistka sice vyloučila jakoukoli osobní účast na hrách, které se konají příští rok v Tokiu, ale doufá, že budou na olympiádě v brzké době startovat další transgender sportovci.

„Trans lidem je dovoleno soutěžit na olympiádě už od roku 2003. Nikomu z nás se tu však zatím ještě nikdy nepodařilo získat medaili. Na mistrovství světa jsem ji zatím vybojovala jen já a pár dalších. Obavy, že trans ženy budou vítězit ve všech ženských disciplínách, jsou iracionálním strachem z trans lidí obecně a jasnou definicí transfobie,“ dodává.

"V letošním roce jsem před sebou měla spoustu překážek. Byla na mě upřena mnohem větší pozornost, čelila jsem nepřetržité nenávisti a lidé dělali vše, co bylo v jejich silách, aby mě přinutili přestat s tím co dělám. Já se, ale nevzdám a budu to dělat dál,“ uzavřela v příspěvku na svém Instagramu.