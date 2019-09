Jak na bolavá bedra? Pomůže alkohol? Fyzioterapeutka zná odpovědi | iSport.cz

Co za tu bolestivou nepříjemnost vlastně může?

"Bolest vzniká na základě několika mechanismů. Při chybném pohybu, který není dostatečně stabilizačně zajištěn svaly, dochází k decentrovanému postavení obratlů. Tato situace vyvolá silné reflexní svalové stažení, jehož smyslem je ochrana proti dalšímu místnímu poškození. Ono když se pootočí obratel a začne šťourat do oblasti míšního kanálu, tělu se to pochopitelně nelíbí. Páky, které běžně působí na páteř, jsou poměrně veliké, proto také musí být fixační svalové stažení opravdu silné. A to bolí. Dalším projevem je lokální zvyšování kyselosti ve svalech, protože co je stažené, to se špatně prokrvuje a snižující se pH dráždí receptory, které vysílají do mozku informaci, kterou tento vyhodnotí jako bolest. Dalším zdrojem bolesti je kupříkladu poškození měkkých tkání, jako je např. útlak nervu vyhřezlou ploténkou nebo natažení čí natržení vazů nebo svalů, ke kterému může dojít během špatně provedeného zvednutí těžkého předmětu. U úrazového mechanismu může dojít také ke zlomenině obratle a u lidí se sníženou porozitou kostí (tzv. osteoporózou) může dojít ke vzniku tzv. únavové zlomeniny dokonce i při opakovaném malém zatížení."

Lze zablokování vůbec nějak předejít?

"Záda se blokují v situaci, kdy tělo již vyčerpalo všechny možnosti kompenzace. V praxi to znamená nastřádání více podnětů ke zhoršení. Většinou je to prochladnutí, nedostatečné zavodnění, dlouhotrvající zátěž v nevhodné pozici (dlouhodobý předklon nebo sed v autě či na kole), poté stačí nevhodný pohyb, kterým je nejčastěji provedení rotace při současném ohnutí páteře a blokáda je na světě. Pokud jsme často v pozici sedu a tuto pozici nijak nekompenzujeme, je páteř náchylná k přetížení. V ordinaci také často vidím stav, kdy člověk, který se chronicky potýká s bolestí zad, nemá odpovídající svalovou kapacitu k zajištění svého těla. Rozhodně se to netýká pouze žen, stále více mužů trpí určitým poddimenzováním své tělesné svaloviny.¨

Mgr. Kateřina Honová: Fyzioterapeutka se zaměřením na funkční poruchy pohybového aparátu, traumatologii, ortopedii a kompenzaci ve sportu.

Člen realizačního týmu RFA Jihomoravského kraje.

Žije a pracuje v Brně.

Může na tento problém mít vliv třeba i stres, který je v současné době skoro všudypřítomný?

"Určitě, z nemechanických příčin bolestí v zádech je somatizace psychických bloků, způsobených právě stresem. Dalo by se říct, že moderní člověk má celkově slabé svaly, které jsou stresem bičované k nepřiměřené tenzi, která je mnohdy ještě navyšována nekorigovaným sportovním výkonem. Neschopnost kvalitní relaxace a porucha tzv. relaxačního schématu je poměrně častým nálezem. Další z potíží, které záda mohou trápit, je těsná vazba na vnitřní orgány, která je způsobena nervy, které z páteře vycházejí. Špatná funkce orgánů (např. zánět žlučníku apod.) může touto vazbou působit blokádu páteře."

Tak záda už mám pěkně zablokované, jak postupovat, abych se, co nejrychleji mohl opět vrátit do “života” a jak dlouho to zhruba trvá?

"Doba rekonvalescence je vysoce individuální. V akutní fázi se doporučuje klidový režim, teplo, dostatek tekutin. Na tři dny si nasaďte analgetika (léky od bolesti). Je třeba si najít úlevovou pozici a zkusit zklidnit tělo i mysl. Pracujte s dechem. Pokud to bude možné, zkuste se položit na břicho. Pokud to nejde, zkuste podložit břicho polštářem. Podložení se snažte postupně snižovat, až budete ležet pouze na břiše. Poté může přijít fáze lehkého záklonu (opření se o předloktí, pozice čtoucího si na břiše), které se může postupně zvětšovat do pozice kobry. Nácvik kobry má již určitá specifika, která jsou nad rámec tohoto textu, každopádně extenze (záklony) v bederní páteři naprosté většině lidí ulevují od potíží. Při opravdu velkých blokádách (houser, ústřel) ať vás ani nenapadne nacpat se prášky a jít do práce!"

Dobře, bolest ustoupila. Co prevence?

"Když bezprostřední bolesti ustoupí, tak zkuste upravit pracovní ergonomii, zpevněte svaly, cvičte. Pokud se potíže nevyskytly poprvé, je opravdu dobré navštívit fyzioterapeuta k diagnostice a nastavení individuální pohybové léčby. Bez cvičení to prostě nejde. Léčba vertebroviscerálních potíží (potíže se zády, které jsou způsobeny poruchou v činnosti vnitřních orgánů) a poruchy způsobené neschopností relaxace se musí řešit zase jinak."

Babská rada říká: dej si panáka, to pomůže. Je na tom alespoň trocha pravdy?

"Ohledně alkoholu je k dispozici opravdu jedna rada: pokud si dáte velkého panáka vodky (nebo jiného destilátu) a bolesti v zádech se trochu zmírní, s velkou pravděpodobností jsou svalového původu. Pokud se ale potíže zhorší, jedná se asi o poškození nervového systému, neboť ten na alkohol reaguje citlivě a potíže se tak mohou stát horšími. V případě podezření na postižení nervů (nejčastěji se jedná o útlak nervu vyhřeznutou ploténkou) je vždy lépe vyhledat lékaře. Stejně tak v situaci, kdy máte natolik slabou nohu, že se na ni nemůžete postavit (podklesává) anebo máte potíže s kontinencí (udržení moče a stolice, ev. necítíte papír, kterým se po návštěvě toalety utíráte). V tom případě nečekejte na nic a lékaře vyhledejte okamžitě.

Nějaká rada na závěr?

"Je překvapivé, kolik lidí spí na nevhodné matraci. Kvalitní matrace je přitom podmínkou kvalitního odpočinku. Pokud se po ráno cítíte pravidelně rozlámaní a bolaví, je zřejmě problém tam. Takže vyměňte matraci za lepší!"