Česká reprezentace musherů jede obhájit na MS i ME medaile

Právě v těchto dnech odjíždí 86 českých reprezentantů do Belgie na mistrovství Evropy a týden poté na mistrovství světa do Švédska obhájit pozici nejlepších musherů světa. Musheři budou bojovat v individuálních musherských disciplínách (canicrossu, bikejöringu a scooteru) a v klasickém psím spřežení.

Český tým chce v obou případech navázat na loňské podzimní medailové žně, když v individuálních disciplínách na MS jako nejúspěšnější výprava z 20 států získal 26 medailí, a 8 medailí na mistrovství Evropy

V nabitém programu obou šampionátů se o medaile vždy poperou týmy z více jak 20 zemí světa či Evropy. Česká reprezentace vkládá své naděje hned do několika desítek reprezentantů.

V kategorii canicross muži má největší naději na úspěch Tomáš Jaša, šestadvacetiletý úspěšný závodník v atletice. Od atletiky již není daleko právě k disciplíně canicross, ve které se jedná o jednoho z nejúspěšnějších závodníků v České republice. Mezi jeho musherské úspěchy patří například loňská zlatá medaile1 a předloňská stříbrná medaile, obě z mistrovství světa v disciplíně canicross muži elite. Jak nám řekl sám T. Jaša, „Jedu do Švédska s nejvyššími ambicemi, se svým psím parťákem se pokusíme to dotáhnout opět na mistry světa.“

Vedle něho do závodu ve stejné disciplíně, ale v kategorii mladší – starší žáci do 14 let nastoupí Sebastian Bohun, který je v dané disciplíně obrovským mladým talentem. Je neobvyklé, že ve svém nízkém věku dokáže vyhrávat národní závody v konkurenci dospělých mužů! Sebastian Bohun se zúčastní obou šampionátů a velmi se těší, jak nastoupí na startovní čáru se svojí novou fenkou evropského saňového psa Jumalkou. „Těším se moc, letos to je můj čtvrtý mezinárodní šampionát, ale jsem velmi zvědavý, jak zvládne svojí premiéru na velké akci moje nová fenka. Do Belgie na mistrovství Evropy se těším na technickou trať plnou zatáček a kopečků. Myslím si, že jsem poctivě připravoval sebe i psa, a že natrénováno máme. Takže teď už to chce jen trochu štěstí.“

V kategorii nejmladších canicrossařek se v mezinárodní premiéře představí osmiletá Sofie Erbsová: „Vůbec nevím, jaká bude konkurence a co můžu čekat, ale hrozně moc se těším. Zatím mám rekord 3:03 na kilometr a doufám, že se dokážu ještě zlepšit,“ říká Sofie. Spolu s ní bude závodit i její otec Dušan Erbs, bývalý Mistr Evropy a Mistr světa, kterého čeká premiéra v kategorii mužů nad 40 let. Oba se o cenné kovy poperou s Evropským saňovým psem Merlinem.

Další „želízka v ohni“ má česká reprezentace v disciplíně bikejöring, a to v osobě juniorské závodnice Lucie Dostálové, která je loňskou mistryní světa, a mimo jiné velmi úspěšnou cyklistickou závodnicí. Lucie bude závodit se psím parťákem Blackem (Evropský saňový pes). „Nominační závod dopadl nad má očekávání, když jsem zajela nejrychlejší čas v rámci všech kategorií žen a těsně druhý nejrychlejší čas i včetně mužských kategorií. Příprava byla letos dobrá, ale nedokážu odhadnout, na co máme. O titul mistryně, ale tentokrát Evropy, budu bojovat se stejným psem Blackem jako loni. Kopcovitější trať v Belgii vítám, neboť jsem od Prachatic, takže trénuji v přírodě na tamních kopcích, tudíž to vidím jako výhodu, na rozdíl od rovinaté tratě loňského MS v Polsku.

V mužích se ve stejné disciplíně o medaile poperou dlouholetí úspěšní musheři Michal Ženíšek a Jiří Mencák. Zúčastní se obou šampionátů, a to nejenom disciplíny bikejöring, ale na start se postaví i v disciplíně scooter, ve které se oba pokusí obhájit předchozí tituly vícemistrů světa. Ve Švédsku Jiří Mencák zároveň zapřáhne své psy do čtyřspřežení (kategorie SP4), v této kategorii bude obhajovat zlatou medaili. Startovat na šampionátech v tolika disciplínách je náročné nejenom na samotnou organizaci, ale i na tréninkovou přípravu. Jiří Mencák v Belgii na mistrovství Evropy „nasadí“ v disciplíně bikejoring zkušeného čtyřletého evropského saňového psa Micka, v koloběžce psa Rassa, který letos začíná svou druhou sezónu a v individuálních musherských disciplínách bude mít na takovémto mezinárodním závodě svou premiéru.

Pes, dobré geny a pravidelný trénink. To jsou nezbytné předpoklady pro mushing, tedy závody psích spřežení. • Foto isportlife

„Tito dva psy pak budou závodit ve spřežení ve Švédsku. Za sebe preferuji techničtější tratě, což asi dle informací team leadera bude spíše v Belgii. Ve Švédsku jsme byli na té samé trati v loni. Je to opravdu rychlá trať a loni jsme na to nebyli vůbec připraveni a chybělo nám mnoho tréninků z důvodu mého výjezdu na Aljašku. Letos jsme byli poctivější. Nicméně nepreferuji tento typ nudné, nezáživné tratě, protože jak jsem řekl, mám rád tratě technického rázu, kde jezdec svou šikovností a přemýšlivostí může získat cenné sekundy při průjezdech právě oněch technických pasáží.“

Michal Ženíšek bude závodit se svojí dvojicí evropských saňových psů Bodiem a Doylem, tříletých sourozenců, na obou šampionátech. „Předpokládám, že v Belgii to bude spíše blátivější trať, což mám paradoxně rád, protože na takovémto povrchu jezdím už od dětství. Ve Švédsku to znám z minulého roku, což je výhoda, neboť i samotní psi mají výbornou schopnost si zapamatovat trať, a já už vím, v jakých úsecích trati se bude daný závod rozhodovat.“

„Věřím, že česká reprezentace je zastoupená velmi kvalitními závodníky, což již potvrzovaly výsledky v samotných nominačních závodech. Se vzrůstající popularitou tohoto sportu, která sebou přináší více závodníků a zájem o účast na šampionátech, se nominační národní závody staly přehlídkou velmi kvalitních výkonů a „těžkých“ soubojů o místa v reprezentaci. Vše samozřejmě plně v duchu fair play. Myslím, že loňské a předloňské úspěchy z mistrovství Evropy a mistrovství světa závodníky hodně namotivovaly. Troufám si odhadnout zisk alespoň 20 medailí,“ říká Kamila Šrolerová, předsedkyně vysílajícího klubu Tělocvičné jednoty Sokol Maxičky pro mistrovství Evropy Mezinárodní canicrossovéfederace, a zároveň i team leader reprezentace na šampionátu v Belgii.

Jednotlivé disciplíny Canicross je disciplína, kdy je běžec zapřažen za svého psa. Průměrná rychlost vítězů je přes 22 km/hod na 5-6km trailovétrati. Bikejöring je nejrychlejší ze všech disciplín. Jedná se o sprint v pravém slova smyslu. Pes a jeho pán jedou terénem v rychlostech přesahujících 40 km/hod. Vítězové musí být velmi kvalitní cyklisté schopni jet celý závodní trail v obrovském tempu. Koloběžka (scooter) je disciplína s dynamicky rostoucí oblibou mezi závodníky. Koloběžka tažená jedním nebo dvěma psy se však stává adrenalinovým zážitkem pro opravdové dobrodruhy. V kategorii scooter nedosahují závodníci takových rychlostí jako na kole, ale koloběžka je často označována za královskou disciplínu individuálních mushingových sportů, protože je zde nutná optimální souhra a forma jezdce a jeho psa. Nejrychlejší závodníci jezdí průměrnou rychlostí přes 30km/hod a to jak s jedním či se dvěma psy. Spřežení se čtyřmi, šesti, osmi psy (SP4, SP6, SP8) je disciplína pro skutečné mushery, kteří jsou hlavou své smečky. Psi se zapřahají po dvojicích, úplně vpředu jsou tzv. lídři. Ti udávají spřežení tempo a směr. Jsou to rychlí a ovladatelní psi, kteří dokážou vnímat pokyny jezdce i v závodním zápalu. Spřežení se čtyřmi psy se jezdí s károu se třemi koly, větší spřežení se šesti a osmi psy s károu se čtyřmi koly, všechna kola musí být bržděná. Spřežení dosahují průměrné rychlosti okolo 30 km/h. Mushing patří k fyzicky nejnáročnějším psím sportům vůbec. Základním předpokladem úspěchu je výborná kondice, připravenost psa a jeho chuť do práce. Fyzickou kondici získávají psi pravidelným a cíleným tréninkem. Část této přípravy se zaměřuje na sílu a vytrvalost, jiná na rychlost.

Zajímavosti o české výpravě

• Česká výprava je složena z 86 závodníků a z více než 250 psů.

• Disciplínu bikejöring bude zastupovat 17 mužů a 19 žen, a to napříč věkovými kategoriemi včetně juniorské kategorie, disciplínu scooter 11 mužů a 21 žen a disciplínu canicross 13 mužů a 19 žen a 6 psích spřežení.

• O medaile budou bojovat i dětští musheři, a to v zastoupení kategorií 7-10 let, 11-14 let a junioři. Jedná o 16 mladých sportovců.

• Standardní výbava mushera na mezinárodní šampionáty představují především následující věci: kolo, koloběžka, přilba, postroj na psa, tažná šňůra, postroj na člověka (canicross), mnoho vody pro psy (nejenom na jejich zavodňování před a po závodě, ale i na jejich ochlazování před startem a v cíli). V rámci spřežení jsou to káry, tzv. tří a čtyřkolky.

• V rámci šampionátů budou psi závodit na tratích o délce do 5,5 km.

• Závodit budou ve většině případů tzv. Evropští saňový psi či tzv. Alaskáni.

• Česká výprava musí mít svého team leadera, který se účastní všech potřebných meetingů a řeší veškeré záležitosti. Team leader nesmí být (či by neměl být) samotný účastník ME nebo MS. Záleží na daných pravidlech mezinárodní organizace.