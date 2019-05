Najdou dalšího Zátopka? Run Czech zachraňuje běžeckou Evropu

Víte, že maraton je nejvíc rasistická sportovní disciplína na světě? 10 000 bělochů přece honí deset černých Afričanů…

Vtip, možná trochu drsný. Ale taky realita. Popularita vytrvalostního běhu na evropském kontinentu pořád roste. Daleko před hromadným polem nadšených hobíků ale o místa vepředu bojují téměř výhradně afričtí borci, nebo aspoň závodníci s africkými kořeny. Jako čerstvá rekordmanka pražského maratonu Lonah Chemtaiová Salpeterová, která se narodila v Keni, ač se vdala do Izraele.

„V Československu i po Evropě byla běžecká skupina kdysi veliká, pak ale klesala. Chceme, aby byla Evropa zase na výši,“ říká Václav Skřivánek, ředitel seriálu RunCzech. „Letošní maraton i celý rok jsme věnovali Zátopkovi. A jeden z našich claimů je: Najít dalšího Zátopka. Chceme, aby evropští běžci byli vidět. V rámci EuroHeroes se manažerka Jana Moberly snaží postavit startovní listinu z evropských běžců, aby to byl zajímavý závod. Čas hobby pole klesá, ale chceme zapracovat na úzké skupince vepředu.“

Proto je tu projekt EuroHeroes Challenge. V rámci série RunCzech odstartoval už vloni při půlmaratonech v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Letos se přidávají také půlmaratony v Olomouci a v Ústí nad Labem.

Sportovní Evropa je vytrvalostním během fascinována už od dob létajících Finů Nurmiho, Ritoly a Kolehmainena. V polovině minulého století svět ohromovaly bitvy Emila Zátopka s Schadem či Kucem. Později vládnul Fin Lasse Virén, v novém tisíciletí vládla Paula Radcliffeová, běžkyně s dlouhými podkolenkami. Jenže dnes?

„Kdybych měla vzít vytrvaleckou špičku Evropy, dá se spočítat na prstech,“ říká Jana Moberly, která pro závody RunCzech shání elitní atlety. „Regiony dávají šanci Evropě, aby do budoucna nezmizela z tabulek. Teď jsou s Afrikou schopni držet krok tři evropští běžci. Nám jde o to, aby třeba v půlmaratonu bylo víc evropských běžců na úrovni od hodiny čtyř do hodiny dvou minut. Mají to na dohled, motivace je strašně důležitá.“

První hrdinové už se předvedli. V sobotu při půlmaratonu v Karlových Varech vyhrála ženský závod Lilia Fisikoviciová z Moldavska. Mužský závod vyhrál Yassine Rachik, bronzový medailista z loňského ME v maratonu. Rachik reprezentuje Itálii, paradoxně se ale narodil v Maroku.

„Evropa se mění, spousta lidí v Evropě žije od malička. Rachik se dostal do Itálie jako dvouletý chlapec,“ vysvětluje Moberly. „Chceme, aby to byli běžci, kteří jsou evropskými běžci nejen na papíře. Nemůžeme diskriminovat žádného evropského běžce, ale snažila jsem se startovní pole sestavit z běžců, kteří nezávodili za jinou než evropskou zemi.“

Moberly se kvůli myšlence ochrany evropských atletů dostává do citlivé situace. Už v minulosti musela často odmítat špičkové africké běžce, protože se jí už nevešli na startovku. Pro Afričany je přitom cesta profesionálního běžce většinou jedinou možností, jak uniknout z chudoby. Tlak manažerů neustává.

„Nám nejde o to vyloučit africké běžce, ale dát šanci evropským běžcům,“ reaguje Moberly. „Zajímáme se o běžce z našeho kontinentu a naší republiky. Není to vyloučení jednoho kontinentu. To je jako říct, že mistrovství Evropy je diskriminační závod. EuroHeroes Challenge je o tom dát šanci našemu starému kontinentu, aby neskončil starý a zaniklý. Pro hobby běžce není omezení, elitní běžci jsou zváni výhradně z Evropy.“

Projektu fandí i Evropská atletická asociace v čele s jejím novým viceprezidentem Liborem Varhaníkem, šéfem atletického svazu.

„Mluvila jsem s ním, z jeho strany cítím obrovskou podporu,“ říká Moberly. „Bojujeme za náš kontinent, aby nám Evropané tady zůstali, abychom našli nového Zátopka. Pomáháme i prize money, které jsou na úrovni, na které by Evropané v původním závodě nedosáhli. Není to cesta dolů, je to obtížnější cesta na vrchol. Našli jsme si jiný Mount Everest, abychom měli co zdolávat.“

Vítězové jednotlivých závodů si ve všech čtyřech dílech vydělají 3000 eur, asi 75 000 korun. Druhý závod série EuroHeroes Challenge se koná 1. června v Českých Budějovicích, pokračuje se v Olomouci (15. června) a končí 21. září v Ústí nad Labem.

„Je skvělé, jakým způsobem jsme začali a jak celý projekt EuroHeroes za svůj vzali také závodníci, od nichž se můžeme těšit ještě na další skvělé představení v dalších závodech,“ pochvaloval si Skřivánek po závodě v Karlových Varech. „Už proto jsme zvědaví, co úžasného přinesou další tři akce.“