Erat zve na dětský běh iSport Life v brněnské zoo: Start u medvědů bude zážitek!

Ani na chvíli jste neváhal, že svojí přítomností tento běh podpoříte?

„Když mi někdo řekne, že je to akce pro děti, vždycky si to rád vyslechnu a každý mi může kvůli tomu zavolat. Protože tohle jsou věci, které s v Česku až tolik nedějí. A všichni bychom mládeži měli věnovat více času.“

Co vy a běh?

„No…“ (usměje se)

Takže to není ta nejlepší radovánka pro vás?

„Běh byl vždycky mojí neoblíbenou disciplínou. Ale je to něco, co každý sportovec potřebuje. I hokejista. Nikdy jsem to neměl rád, to přiznávám, na druhé straně mě vždycky fascinovaly maratony. Říkal jsem si, jak asi se běžci cítí, hlavně v posledním kilometru. Co prožívají, jak je to bolí, co se jim honí hlavou. Nedávno jsme to probírali v kabině s Péťou Hubáčkem (spolutrenérem v jeho hokejové škole) a řekli jsme si: Hele, proč bychom nezkusili jít běhat? Chvíli jsme se o tom bavili a vypadlo z toho, že si zkusíme zaběhnout maraton.“

Opravdu?

„Je to v plánu. Ale uvidíme, jak to bude vypadat, protože hlavní je u mě zdraví.“

Jak vás znám, tak když si něco vezmete do hlavy, většinou to klapne.

(usměje se) „Až budu v pořádku a budu si zas moct zahrát tenis nebo golf s vědomím, že mě nic nebolí a nehrozí, že skončím na vozíku, budu o tom uvažovat. Ale ano, maraton mě láká.“

Jaký konkrétně?

„Ten v New Yorku. Ale i v Bostonu. Je neskutečný, když se na jednom místě sejde tolik běžců.“

Když se vrátíme k běhu iSport Life, je pro děti hodně lákavé, že se koná v brněnské ZOO?

„Určitě ano, bude to pro ně úžasný zážitek. Už jenom kvůli tomu, že se startuje u medvědů. Chtěl bych co nejvíce dětí pozvat, určitě si to užijou. A zároveň udělají něco pro zdraví. Což je super kombinace. I já už se na to moc těším.“

DĚTSKÝ ZÁVOD iSport Life Columbia

TERMÍN: 14. září 2019

MÍSTO: Brněnská zoo (u výběhu medvěda kamčatského)

PREZENTACE: 8.30 – 9.00 TRASA brněnskou zoo

STARTÉR, PATRON: Martin Erat

DÉLKA: 660 m/1260 m VĚKOVÁ HRANICE od 6 let

STARTOVNÉ: online registrace 100 korun, na místě – 100 korun plus 90 korun vstup do zoo. V ceně startovného závodník získává: při online registraci vstupenku do zoo, startovní číslo, měřící čip, medaili, SMS s výsledkem, elektronický pamětní diplom, občerstvení v cíli.