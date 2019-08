Jak bylo řečeno, pro nás je vítěz každý, kdo se zvedne z gauče a postaví se čelem lenosti či výzvě. A proto máme medaili pro všechny, kteří zvládnou protnout cílovou čáru osmikilometrového závodu, který startuje 14. září v Brně.

Běží se v nádherném prostředí brněnské zoo, kde zázemí je u medvědů a probíhá se částmi, kam se za normálních okolností návštěvník nedostane. Trasa běžce provede ale i přírodním parkem Baba. Malebná trať pomůže překonat dvě stoupání a medaile v cíli odmění každého, kdo se s tratí dokázal poprat. To ale není vše.

Funkční tričko Nostromo Ridge značky Columbia - modré

Startovné činí 490 korun a v rámci startovního balíčku získáte funkční tričko Columbia v hodnotě 649 korun!

Kdo se přihlásí a zaplatí startovné nejpozději do 26. srpna, získá skvělé funkční tričko Columbia s originálním potiskem závodu. Bohaté občerstvení i losování o ceny, to je vše, co ještě můžete čekat a samozřejmostí je volné celodenní vstupné do celé zoo a k tomu jedno pro vašeho fanouška.

Vezměte s sebou své děti, synovce, neteře, neboť startu hlavního závodu bude předcházet dětský! Více informací o dětském závodě najdete v tomto článku.

Nehodí se vám termín?

• 19. října, Praha, iSport LIFE Columbia divoký závod Šárkou: Kdo zná podzimní Divokou Šárku, ten ví. Vy ostatní to musíte zažít, vybarvená příroda v prostředí skalnatého údolí, potoka a rybníků je tak úchvatná. Nebudete věřit, že jste v Praze! Na sedmi kilometrech potkáte i pořádný kopec.

• 9. listopadu, Říčany u Prahy, iSport LIFE Columbia srdcervoucí závod: Poznejte trailové pěšiny, kterými denně běhává šéf Superlife.cz, Marek Odstrčilík. Říčanské smíšené lesy miluje natolik, že se rozhodl ukázat vám jejich krásu právě formou devítikilometrového závodu. Milujete přírodu a trail? Přihlaste se!

Více o našich závodech najdete na stránkách iSportLIFE.cz.

Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Columbia, Hello bank, Auto Podbabská, BCE, ZOO Brno a Lesy města Brna

Titulární partner Columbia by vám rád představil tyto produkty:

Běžecká obuv Columbia Montrail ALPINE FTG je dostatečně lehká (255 g pánská velikost 40), ale zároveň poskytuje potřebnou oporu. Svršek boty je vyroben z nové TPU příze, která je teplem vytlačena do struktury vnější síťoviny. • Foto Columbia

Trička i běžecké šortky jsou pak vybaveny kombinací technologií Omni Shade, která chrání před nežádoucími slunečními paprsky, Omni-Wick, která odvádí vlhkost od těla a umožňuje její rychlé odpařování, revoluční potem aktivovanou chladící technologií Omni-Freeze ZERO, která díky polymeru ve tkanině snižuje celkovou teplotu materiálu, urychluje proces odvádění vlhkosti a zajišťuje okamžité ochlazení s dlouhotrvajícím účinkem • Foto Columbia