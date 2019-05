MMA vs. americký fotbal: Vémola se rval o míč, v chráničích mu bylo těsno

Výměna sportů pro tvrďáky. Karlos Vémola si zkusil americký fotbal a Lukáš Bencalik, hráč týmu Prague Lions, okusil krátký, ale hodně vydatný trénink MMA.

Nejprve došlo na několikaminutový trénink s Terminátorem, při němž se Bencalik pořádně zapotil. Zběsilé tempo a tvrdá dřina. Vémola parťáka povzbuzoval, jak jen to šlo.

„Bylo to náročnější, než jsem čekal,“ přiznal Bencalik poté, co se vydýchal na zemi. „Málem jsem tam nechal duši. To už se mi dlouho nestalo, abych byl po tréninku takhle vyřízenej,“ hodnotil udýchaně. „Navíc to nebyla hodinka, ale přišlo to po pár minutách. Byla to pořádná makačka, dřina. Fakt už nemůžu,“ dodal devětadvacetiletý sportovec.

Vémolovi bylo hned jasné, proč hráči amerického fotbalu brzy došel dech. „Oni mají výbušnost na kratší dobu, udělají jednu akci a pak mají čas na odpočinek. Tady jsme zkoušeli něco pět minut a on umřel po dvou a půl minutách. Náš sport je fyzicky náročnější než kterýkoliv jiný na světě.“

O něco později si oba borci role vyměnili.

Nejslavnější český bojovník se oblékl do chráničů a na hlavu si nasadil helmu. „Je mi to celé moc těsné a v tomhle nic nevidím,“ necítil se komfortně předák českého MMA. „Nemůžu se v tom moc hnout,“ postěžoval si.

I když v kleci má na Vémolu málokdo, na hřišti jej hráč připravil o míč celkem bez problémů.

„Asi to není pr*el,“ ulevil si po chvíli Vémola.

SE SIMONOU: Vémola exkluzivně o Jágrovi. Jaký vzkaz poslal do kabiny Rytířů? 1080p 720p 360p REKLAMA

Americký fotbal na Terminátora udělal celkem dojem. „Baví mě to, je to krásná hra. Mám rád sporty, kdy dochází ke kontaktu,“ poznamenal třiatřicetiletý bijec. „Možná je ten tlak z toho, že zkazím něco kamarádům, ještě větší.“

Hru, v níž se bojuje o šišatý míč, Vémola dokonce přirovnal k MMA, které v Česku také nabíralo na popularitě po krůčcích, a teď se veze na vlně obří fanouškovské přízně. „Dneska vyprodáváme O2 areny. Něco podobného bych přál americkému fotbalu. Aby byl stejně úspěšný a vzrůstající jako MMA.“

A jak si gladiátor na hřišti vedl? „Všechno pochopil velmi rychle. Kdyby chviličku potrénoval, tak bychom ho využili, aktivně. Jeho zkušenosti z MMA by se mám určitě hodily pro skládání soupeřů,“ pochválil jej Bencalik.