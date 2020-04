Jordanovi Bulls? Jako kdyby Ronaldo, Zlatan a Klopp byli v jednom týmu | iSport.cz

Nejočekávanější sportovní dokument (minimálně) dekády je tady. Svět řeší první z deseti (!!!) odvysílaných dílů unikátní série „The Last Dance,“ mapující poslední sezonu Michaela Jordana v dresu Chicago Bulls. Tvůrci získali během ročníku 1997 – 1998 do té doby bezprecedentní přístup do samého srdce týmu: na mítinky, do kabiny, k masérským stolům. Výsledkem je fascinující pohled na jeden z nejslavnějších mančaftů všech dob - napříč sporty.