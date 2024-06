Sportovní vedení Slavie je názorově rozdělené. Poslední roky to ilustrují

KOMENTÁŘ BARTOLEMĚJE ČERNÍKA | Ode zdi ke zdi. Tak působí rozhodování o přestupech před nadcházející sezonou v pražské Slavii. Jednou je horkým tématem Daniel Vašulín, jednou Luka Kulenovič, pak se bere zpátečka. Jednou se nahlas mluví o Tomáši Chorém, ale shoda nepřijde. Trochu to ilustruje, jak je sportovní vedení Slavie názorově rozdělené a netáhne za jeden provaz. A není to jen případ tohoto léta. Počet nepovedených přestupů v posledních letech to ilustruje.