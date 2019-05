Teplických 0:8? Ideální příklad, jak potopit svého trenéra | iSport.cz

Ne, v Teplicích není vše v pohodě. Tým se v posledních ligových zápasech trápil. Vlastně i účast v prostřední skupině o Evropu si Severočeši „vykopali“ bezbrankovou remízou s Příbramí. Ani hráčský kádr není bůhvíjaký. Ale realita byla před pátečním zápasem taková, že si to jdou s Boleslaví rozdat na férovku a šťastnější bude pohárům zase o krok blíž. Třeba to vyjde. Teplické vedení v to věřilo. Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek před utkání mluvil o tom, jak je touha dostat klub do Evropy obrovská.

Jenže skutečný obraz hry na teplickém stadionu byl naprosto nepochopitelný. Zatímco hosté, kterým chyběl lídr Marek Matějovský, od prvních minut chtěli i v upravené sestavě vyhrát, domácí „skláři“, jak se jim ve městě říká, se od hvizdu sudího postupně roztříštili na střepy. Vše odšpuntovaly fatální chyby při inkasovaných brankách. Trenér Stanislav Hejkal se mohl na lavičce přetrhnout. Ale byl bezmocný. Hráči jako by si hráli po svém.

SESTŘIH: Teplice - Mladá Boleslav 0:8. Kolaps Sklářů, hosté dali šest gólu za poločas

Co měl asi tak Hejkal dělat, když se zkušený záložník Tomáš Kučera nechal od 21letéha junáka Pavla Buchy odstavit jako začátečník a nechal ho připravit gól na 2:0?

Co měl kouč dělat, když se hráči naprosto amatérsky vykašlali na zajištění rohového kopu a nechali tři (!!!) boleslavské hráče, aby běželi sami na brankáře Tomáše Grigara?

Co měl říct Janu Shejbalovi, který si za poločas nechal udělit dvě hloupé žluté karty a poslal tým do deseti?

Jak řekl teplický kapitán Admir Ljevakovič – chyba se nemůže neustále hledat jenom na lavičce. Aby přišla změna a jelo se dál. Na severu Čech se na to musí jít naopak – vyvětrat kádr, s hráči, kterým je budoucnost klubu ukradená, a že se jich několik najde, se rozloučit a začít budovat nové a charakterově zdravé mužstvo.

Pokud na to ale vedení půjde opačně, může se klidně stát, že za pár měsíců bude podobný problém řešit znovu. A za půl roku znovu. Tohle prostě nesmí odnést trenér, který dokázal s týmem vyloupit Spartu a doma třeba porazil Plzeň, na úkor hříšníků, kteří by dál jeli v zajetých kolejích.

To by rozhodně nebyl fér.

