Guľa přichází do Plzně coby Vrba 2.0, modernější a energičtější verze | iSport.cz

Oficiálně potvrzený příchod Adriána Guľy do Plzně je dlouho dopředu připravený krok, který si obě strany důkladně rozmyslely. Proto má velkou šanci na úspěch. Guľa totiž naváže na to dobré v práci Pavla Vrby – a měl by vylepšit to, co jeho předchůdce už prostě nezvládal.