Portugalec do toho říznul. Ale co si počne, pokud z odposlechů vypadnou další rozhodčí?

Rozhodčí, kteří figurují v odposleších, mají až do vyřešení kauzy Romana Berbra stopku, rozhodl jejich nový šéf Vítor Manuel de Melo Pereira. A stejně dopadnou i další, na které by to mělo případně prasknout. Je to odvážné, ale také riskantní rozhodnutí. Buď má Portugalec v zásobě množství dosud neznámých talentovaných arbitrů, nebo ví, že další už suspendovat nebude muset.