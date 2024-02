Rasismus v Liberci. Bez flastru jde o marný boj, hlupák si chybu neuvědomí

Incident se urodil v 28. minutě pod sektorem fanoušků hostí. Hollý tvrdě zajel do Ghaliho, sudí Pechanec ukázal správně žlutou kartu, prostě běžná zápasová událost. Některým jedincům se ale v hledišti zatmělo před očima a verbálně nigerijského záložníka atakovali, když si zahráli na primáty. Jednalo se o jednorázový exces sobotního odpoledne, ale i tak už rasismus zápas pošramotil.

Kdoví, jestli by dotyční se svými projevy přestali, kdyby nezasáhl jablonecký klub a možná i ostatní fanoušci v sektoru. Je taky s podivem, že rozhodčí na situaci nezareagoval přerušením hry, ale v zápalu boje bylo asi složité tuto skutečnost postřehnout, protože zvuky z hlediště vycházely jen krátce. Po utkání i stoper Matěj Chaluš připustil, že tu situaci nevnímal, protože byl ponořen v zápase.

Zůstává rozum stát nad tím, jak mohou někteří v jabloneckém sektoru urážet Ghaliho, když za jejich zelenobílý klub také nastupují hráči tmavé pleti. Jaký signál asi tyhle myslivny ke svým hráčům vysílají? Soupeře urazí, ale jakmile jejich hráč skóruje, budou ho oslavovat. Totální pokrytectví, ale co není v hlavě, v apatyce nekoupíš.

Ke cti hostům ze Střelnice slouží, že situaci řešili takřka okamžitě a efektivně již během zápasu. Kontaktní osoba pro fanoušky – tzv. supporter liaison officer (SLO) jim domlouval hned v hledišti. O půli byli diváci megafonem upozorněni, že kdyby podobné chování pokračovalo, hrozí ukončení zápasu. Rozumní fanoušci si navíc, zdá se, udělali v kotli pořádek. Je potřeba zdůraznit, že dle informací klubu se taky jednalo o příznivce, kteří pravidelně na fotbal v Jablonci nechodí a nepatří do jejich skupiny aktivních fans.

Hovořím totiž o kotli, ale kdo zná alespoň trochu fanouškovskou subkulturu, tak ví, že při výjezdech na hřiště soupeřů se rozdíly mezi fanoušky mohou mazat, takže se na jednom místě sejdou vedle sebe ultras, ale i třeba táta se synem, kteří doma chodí na hlavní tribunu nebo sváteční fanoušek.

Můžeme jít i za hranice, rasismus nevymizel, a kdo si myslí, že v roce 2024 jsme na dobré cestě, asi je to pravda, ale vždycky se nějaký hlupák najde. Tradičním jevem při podobných incidentech je prohlášení obou zainteresovaných klubů na sociálních sítích, které je ale upřímně jen gestem dobré vůle bez valného efektu.

Pořád navíc rasismus na stadionech není o klubech, nýbrž o jednotlivcích, kteří si do ochozů přicházejí léčit svoje mindráky, takže opatření trestat pokutou klub, asi není zrovna ideálním verdiktem a víme, že k němu v minulosti docházelo.

Téma rasismu by se konečně mělo začít řešit radikálně, protože polovičatá opatření a morální odsouzení nestačí. On by si dotyčný rychle rozmyslel tyto projevy, kdyby věděl, že mu hrozí tučná pokuta a skutečnost, že se třeba několik let na zápas svého oblíbeného klubu může podívat maximálně doma v televizi.

Před necelým rokem například hvězda Realu Madrid Vinícius Júnior taky musela čelit rasistickým projevům fanoušků. Brazilec následně označil za rasistické celé Španělsko, což ale taky nebylo zrovna šťastné stanovisko. Pamatujete třeba případ starý zhruba čtyři roky ohledně současného hráče Galatasaraye Wilfrieda Zahy? Když ještě kopal v Anglii za Crystal Palace, fanoušek mu vyhrožoval s rasistickým podtextem na sociálních sítích. Pisálkovi bylo teprve dvanáct let a asi se pak hodně divil, když ho zadržela policie. A to se jedná jen o malý vhled za hranice.

Tak daleko naštěstí v české kotlině nejsme, ale ojedinělý projev, taky projev. Rasismus je navíc téma, kde neexistuje polehčující okolnost, tak před ním konečně přestaňme zavírat oči a začněme adresně trestat…