Kanadská divize NHL: ostrůvek, kde vše funguje, jak má

Minnesotská druhá formace se dostává do skvělé formy, zleva Zuccarello, Kaprizov a Rask společně s obráncem Dumbou • Reuters

Pavel Zacha se podílel třemi body na vítězství New Jersey, rozhodl gólem v prodloužení • ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes

Jakub Voráček se po koronaviru vrátil do sestavy Philadelphie • ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes

BLOG JANA DENEMARKA | O tom, jak se různé sporty ve světě snaží vyrovnat s těžkostmi okolo pandemie, slýcháme denně. NHL vyřešila zdravotní rizika uzavřením týmů do jednotlivých divizí. Kromě rozdílu v atraktivnosti zápasů a počtu nastřílených branek je tu ještě jeden podstatný detail. V ryze kanadské skupině se ještě nemusel odkládat jediný duel. Vše běží podle plánu, což lze považovat za malý zázrak.

Už šestatřicet bitev muselo ligové vedení odložit kvůli strachu z rozšíření nákazy. Zatímco ještě nedávno bylo posunutí zápasů významnou událostí, kdy se vzrušeně probíraly důvody vedoucí k odložení, nyní už většina fandů nad dalším neuskutečněným duelem jen smutně mávne rukou.

Je zde jen jedenáct celků, kterým se zatím nepříjemné zkušenosti vyhýbají. Columbus, Detroit, Chicago – a celá kanadská divize. Opatření, kdy kanadské celky hrají jen proti sobě, se ukazuje jako trefa do středu javorového listu. Tenhle ostrůvek bezpečí funguje, všech sedm kanadských bašt jede přesně podle plánu.

Rozdíl mezi Kanadou a Amerikou ve vývoji zdravotní situace je totiž pořád značný. I proto je stále uzavřena hranice mezi oběma zeměmi. Zatímco na sever od ní se denně nakazí zhruba tři tisícovky lidí, v USA je to okolo 70 tisíc. Což se samozřejmě odráží i na počtu hokejových bitev, které musely být k nelibosti bosse Garyho Bettmana v kalendáři přeškrtnuty.

A nejde jen o řeč čísel. Obránce Buffala Rasmus Ristolainen se kvůli následkům nákazy stále není schopen vrátit na ledovou plochu. Vynechal už osm zápasů. Podobně na tom byl i brankář Washingtonu, nová jednička Ilja Samsonov. Ten si dosud zachytal pouze dvakrát.

Do hodnocení jednotlivých angažmá z hráčských pohledů tak už nepromlouvá pouhá výše výplaty nebo celková síla kádru. I z hlediska samotných ligových hvězd je nyní výhodnější bojovat v NHL v jednom ze sedmi kanadských celků. Jednak je to mnohem bezpečnější a pak máte také daleko větší naději na zisk individuálních ocenění.

V tamní divizi se cení především ofenzivní schopnosti. Umíte útočit, jasně, bereme vás. Slabší bránění? No a, to se nějak poddá. I tak lze s nadsázkou popsat výběr hráčů do zdejších týmů. A i díky tomu je kanadská divize největší ligovou atrakcí. Která je navíc plně funkční.